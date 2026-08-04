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Hadim'de Arıcılara Orman Yangınları Eğitimi Verildi

Hadim Orman İşletme Müdürlüğü, Konya Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri için bir eğitim programı düzenledi. Bu eğitim, orman yangınlarını önleme, erken bildirim ve yangınlara ilk müdahale konularını

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Hadim'de Arıcılara Orman Yangınları Eğitimi Verildi
Yazar: F.ÖZKAN

Hadim Orman İşletme Müdürlüğü, Konya Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri için bir eğitim programı düzenledi. Bu eğitim, orman yangınlarını önleme, erken bildirim ve yangınlara ilk müdahale konularını içeriyordu.

Eğitimde arıcılara, ormanlık alanlarda körük kullanımı ve ateş yakarken uyulması gereken güvenlik kuralları anlatıldı. Yangınların çıkış nedenleri ve bu yangınlara karşı alınması gereken önlemler üzerinde duruldu. Uygulamalı bölümde ise yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı, güvenli ilk müdahale yöntemleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne hızlı bildirim süreçleri gösterildi.

Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi. Yetkililer, arıcıların orman yangınlarının önlenmesi ve erken tespitinde bir rolü olduğunu belirterek, yangın tedbirlerine uymanın gerekliliğini vurguladı.

Editör: F.ÖZKAN

Hadim'de Arıcılara Orman Yangınları Eğitimi Verildi - 1

Hadim'de Arıcılara Orman Yangınları Eğitimi Verildi - 2

Hadim'de Arıcılara Orman Yangınları Eğitimi Verildi - 3

Hadim'de Arıcılara Orman Yangınları Eğitimi Verildi - 4

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