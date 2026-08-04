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Konya Bisiklet Festivali 6-9 Ağustos'ta Başlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına sahip Konya'da 6-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Bisiklet Festivali'ne tüm Konyalıları davet etti

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Konya Bisiklet Festivali 6-9 Ağustos'ta Başlıyor
Yazar: F.ÖZKAN

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına sahip Konya'da 6-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Bisiklet Festivali'ne tüm Konyalıları davet etti. Başkan Altay, bu etkinliğin şehrin bisiklet kültürünü yaygınlaştırma hedefinin bir parçası olduğunu belirtti.

Kalehan Ecdat Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festival, dört gün boyunca 16.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Festival, her yaştan vatandaşa hitap eden zengin bir program sunuyor. Çocuklara özel atölyeler, bisiklet deneyim alanları, sahne etkinlikleri, parkurlar ve dijital deneyim bölgeleri yer alacak. Ziyaretçiler, akrobasi gösterileri, bisiklet enstalasyonları ve sosyal sorumluluk projeleriyle de karşılaşacak.

Başkan Uğur İbrahim Altay, festivalin Konya'nın bisiklet şehri kimliğini güçlendireceğini vurgulayarak şunları söyledi: “Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'mız, 6-9 Ağustos'ta Bisiklet Festivali coşkusuna ev sahipliği yapacak. Çocuklarımız için hazırlanan atölyeler, bisiklet deneyim alanları, akrobasi gösterileri, su ekranı ve drone şovlarıyla her yaştan hemşehrimizin keyifli vakit geçireceği bir festival düzenledik. Kalehan Ecdat Bahçesi'nde gerçekleşecek bu güzel heyecana tüm hemşehrilerimizi bekliyorum.”

Festival, görsel şovlarla da renklenecek. Drone gösterileri, su perdesi video mapping uygulaması ve bisiklet video mapping gösterileri, etkinliğe ayrı bir atmosfer katacak. Ayrıca, 15 dijital atölye, 35 farklı atölye etkinliği ve 17 farklı konseptte bisiklet enstalasyonu ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Konya Büyükşehir Belediyesi, bu etkinliklerle bisiklet kullanımını teşvik etmeyi ve vatandaşları bisikletle ilgili çeşitli deneyimlerle buluşturmayı sürdürüyor.

Editör: F.ÖZKAN

Konya Bisiklet Festivali 6-9 Ağustos'ta Başlıyor - 1

Konya Bisiklet Festivali 6-9 Ağustos'ta Başlıyor - 2

Konya Bisiklet Festivali 6-9 Ağustos'ta Başlıyor - 3

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