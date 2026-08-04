Genç Kültür Kart ile Konya'da Üniversite Yaşamı Daha Avantajlı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5 üniversitesi ve 130 bin üniversite öğrencisiyle bir eğitim şehri olan Konya'da, öğrencilerin eğitim hayatını ve sosyal kültürel faaliyetlerden yararlanmasını desteklediklerini belirtti. Başkan Altay, bu desteklerin başında Genç Kültür Kart'ın geldiğini ifade etti.

Başkan Altay, Konya'yı tercih edecek gençleri hem nitelikli bir üniversite eğitimi hem de akılda kalıcı bir üniversite hayatının beklediğini söyledi. Öğrenci ulaşımında en uygun büyükşehir olan Konya'da, öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemeye, yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini dile getirdi. Altay, tercih yapacak tüm gençleri öğrenci dostu şehir Konya'ya davet etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencileri için başlattığı projelerle Konya'da üniversite hayatı daha sosyal, üretken, avantajlı ve akılda kalıcı bir deneyime dönüşüyor.

Başkan Altay, üniversite tercihi yapan gençler için eğitim kalitesinin yanı sıra yaşayacakları şehrin imkanlarının da büyük önem taşıdığını vurguladı. Konya'nın güvenli yapısı, güçlü ulaşım ağı, öğrenciye uygun yaşam koşulları ve sosyal imkanlarıyla gençlere pek çok fırsat sunduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak Genç Kültür Kart programı gibi çeşitli imkanlarla öğrencilerin üniversite yıllarını sadece akademik bilgilerle sınırlı tutmayıp, kültür, sanat, spor, gönüllülük ve kişisel gelişim alanlarında da aktif bir şekilde değerlendirmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Başkan Altay, Genç Kültür Kart üyelerinin yıl boyunca konser, tiyatro, sinema ve sahne performansları gibi pek çok etkinliğe ücretsiz katılabildiğini kaydetti. Gençlerin şehrin kültür ve sanat yaşamına aktif katılmalarını istediklerini dile getiren Altay, düzenlenen festivaller, ücretsiz etkinlikler, doğa kampları, yurt içi ve yurt dışı gezileriyle gençlerin yeni deneyimler kazanmasına ve sağlam dostluklar kurmasına destek olduklarını söyledi.

Başkan Altay, gençlerin sadece etkinliklere katılan değil, üreten bireyler olarak yetişmesini desteklediklerini belirtti:

“KAPSÜL Teknoloji Platformu'ndan Sosyal İnovasyon Ajansı'na, eğitim desteklerinden Gençlik Meclisi'ne kadar çeşitli projelerle gençlerimizi destekliyoruz. Genç Kültür Kart bünyesindeki Proje Destek Programı ile öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve teknolojik fikirlerini de destekliyoruz. Başarılı projelere 50 bin liraya kadar ayni destek sunarak gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Gönüllülük sistemiyle de gençlerimiz hem topluma katkı sağlıyor hem de kazandıkları puanları ulusal markalarda kullanabiliyor. Bu sayede öğrencilerimiz üretirken çeşitli avantajlardan da yararlanıyor.”

Başkan Altay, Genç Kültür Kart bünyesinde uygulanan Müzik Hackathon, ulaşım desteği ve diğer faaliyetlerin Türkiye'de öne çıkan gençlik projeleri arasında olduğunu dile getirdi. Altay, "Konya'yı tercih edecek tüm gençlerimizi hem nitelikli bir üniversite eğitimi hem de akılda kalıcı bir üniversite hayatı bekliyor. Öğrenci ulaşımında en uygun büyükşehir olan Konya'mızda öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemeye, onların yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Tercih yapacak tüm gençlerimizi öğrenci dostu şehir Konya'ya davet ediyoruz" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

**ULAŞIM DESTEĞİ ÖĞRENCİLERE KOLAYLIK SAĞLIYOR**

Genç Kültür Kart, üniversite öğrencilerinin eğitim yaşamını yalnızca kampüsle sınırlı tutmuyor; kültür-sanattan spora, gönüllülük faaliyetlerinden proje desteklerine, seyahat imkanlarından ulaşım desteğine kadar çeşitli fırsatlar sunarak üniversite yaşamını daha sosyal, üretken ve avantajlı bir hale getiriyor.

Genç Kültür Kart dahilinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu ulaşım desteği, şehir dışında ikamet eden öğrencilere kolaylık sağlıyor. Bu destekle, öğrencilerin memleketlerinden Konya'ya geliş ve eğitim dönemi sonunda memleketlerine dönüş bilet ücretleri karşılanarak hem öğrencilerin hem de ailelerinin maddi yükü hafifletiliyor.

**YENİ KAYIT YAPTIRAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 10 GÜN ÜCRETSİZ TOPLU ULAŞIM**

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Konya'daki üniversitelere kayıt yaptıran gençler, üniversitelerin kendilerine verdiği öğrenci kartlarıyla, Büyükşehir'e ait otobüs ve tramvaylardan ilk kullanımdan itibaren 10 gün süreyle ücretsiz yararlanabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sunduğu 10 günlük ücretsiz ulaşım hizmetinden; Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ne bu yıl ilk kez kayıt yaptıran tüm öğrenciler, kartı ilk kullandıkları andan itibaren faydalanabilecek.

**KONSER, TİYATRO, SİNEMA, STAND-UP ETKİNLİKLERİNE ÜCRETSİZ KATILIM**

Konya'da üniversite eğitimi alan Genç Kültür Kart üyeleri, yıl boyunca düzenlenen konser, tiyatro, sinema, stand-up ve sahne gösterileri başta olmak üzere birçok etkinliğe ücretsiz katılabiliyor. Binlerce ücretsiz etkinlik bileti sayesinde öğrenciler hem şehrin kültür ve sanat yaşamının içinde yer alıyor hem de üniversite yıllarını akılda kalıcı anılarla zenginleştiriyor.

**GENÇLER KONYA'NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ TANIYOR**

Konya, öğrencilere yalnızca dersliklerde değil, şehir yaşamının her alanında da aktif bir üniversite deneyimi sunuyor. Genç Kültür Kart kapsamında düzenlenen yurt içi ve yurt dışı gezileri, doğa kampları, sportif faaliyetler ve doğa yürüyüşleri sayesinde öğrenciler yeni şehirler keşfederken Konya'nın doğal güzelliklerini de tanıyor. Üniversiteye yeni başlayan gençler ise Hoş Geldin Festivali ve yıl boyunca düzenlenen Biz Bize Fest organizasyonlarıyla yeni arkadaşlıklar kurup şehre daha kolay uyum sağlıyor.

**ÖĞRENCİLERİN SPORTİF FAALİYETLERLE ŞEHRE AİDİYET DUYGUSU GÜÇLENİYOR**

Şehrin spor atmosferi de üniversite öğrencilerinin yaşamına renk katıyor. Genç Kültür Kart üyeleri, Konyaspor maçları ile Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol karşılaşmalarını tribünden takip ederek hem sosyal yaşamın içinde yer alıyor hem de şehre aidiyet duygusunu güçlendiriyor.

**ÖĞRENCİLER PROJELERİNE 50 BİN LİRAYA KADAR DESTEK ALIYOR**

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yalnızca etkinliklere katılmasını değil, üretmesini de destekliyor. Genç Kültür Kart bünyesindeki Proje Destek Programı sayesinde üniversite öğrencileri ve öğrenci toplulukları, hazırladıkları sosyal, kültürel, sanatsal, teknolojik ve yenilikçi projeler için 50 bin liraya kadar ayni destek alabiliyor. Böylece gençlerin fikirleri hayata geçirilip üniversite yıllarında deneyimler kazanmaları sağlanıyor.

**GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR SUNUYOR**

Programın gönüllülük sistemi de öğrencilere çeşitli avantajlar sunuyor. Sosyal sorumluluk faaliyetleri, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile gençlik projelerinde gönüllü olarak görev alan öğrenciler puan kazanıyor. Kazandıkları puanları ise spor, teknoloji, giyim ve kırtasiye başta olmak üzere birçok ulusal marka ve anlaşmalı iş yerinde kullanabiliyor. Böylece öğrenciler hem topluma katkı sağlıyor hem de günlük yaşamlarında ekonomik avantaj elde ediyor.

**GENÇ KÜLTÜR KART, SANATLA İLGİLENEN GENÇLERE FIRSATLAR SUNUYOR**

Sanatla ilgilenen gençler için de fırsatlar sunan Genç Kültür Kart kapsamında düzenlenen Müzik Hackathon ile genç müzisyenlerin ürettikleri eserlerin profesyonel kayıt ve yapım süreçleri destekleniyor, hazırlanan çalışmalar dijital müzik platformlarında yayımlanıyor.

Editör: F.ÖZKAN