Meram'da 3 Milyon Metrekarelik Dev Kentsel Dönüşüm

Meram Belediyesi, ilçenin geleceğini şekillendirecek imar ve kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, göreve başladıkları ilk günden itibaren imar, kentsel dönüşüm ve 18. madde uygulamaları üzerine yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti. Başkan Kavuş, son bir buçuk yılda Meram genelinde 2 bin 250 yeni inşaat için ruhsat düzenlendiğini ve toplamda 3 milyon 200 bin metrekarelik bir alanın yenilenme sürecine girdiğini açıkladı. Bu çalışmaların, Meram'ı geleceğe hazırlayan büyük bir dönüşümün parçası olduğunu vurguladı.

Belediyenin öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış imar planları çerçevesinde titizlikle uygulanıyor. Planlı şehirleşmeyi merkeze alan Meram Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleriyle hem mevcut yapı stokunu yeniliyor hem de vatandaşların yaşam kalitesini artıracak modern ve güvenli yeni yaşam alanları kazandırıyor.

Sadece belediye yatırımları değil, özel sektörün de bu dönüşüm sürecine önemli katkılar sağladığı belirtildi. Birçok bölgede eş zamanlı olarak devam eden projelerle, sadece binalar değil; sosyal donatı alanları, ulaşım altyapısı ve yeşil alanlar da bütüncül bir anlayışla yeniden ele alınıyor. Bu sayede Meram, estetik görünümü, güvenli yapılaşması ve modern şehircilik ilkeleriyle her geçen gün daha güçlü bir geleceğe hazırlanıyor.

Başkan Mustafa Kavuş, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana imar, kentsel dönüşüm ve 18 uygulamaları üzerine yoğun mesai harcadık. Özellikle son bir buçuk yılda Meram'da yapımına yeni başlanan 2 bin 250 inşaat için belediyemiz tarafından ruhsat kesildi. Burada 3 milyon 200 bin metrekarelik devasa bir alandan bahsediyoruz. Belediyemiz ve özel sektördeki inşaat firmaları eliyle bir yandan ekonomik ömrünü tamamlamış eski binalar yıkılırken, diğer yandan ise yeni ve modern yapılar hızla yükseliyor," ifadelerini kullandı.

Kavuş, geçmiş yıllarda Meram nüfusunda gözle görülür bir değişim yaşanmadığını hatırlatarak, kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni inşaatların tamamlanmasıyla ilçenin nüfusunda da önemli bir artış beklendiğini dile getirdi. "İmar planlamalarının sonucunda ilçemizde topyekûn bir yenileme başlattık. Hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin sayfiye bölgesi olarak bilinen, sit alanında kalan müstakil evlerin yoğunlukta olduğu kısımlarında imara dokunmadık. Kentsel dönüşümün yanı sıra, ilçemizin yeşil alanlarını artırmak için de büyük gayret gösteriyoruz," şeklinde konuştu.

Başkan Kavuş sözlerini, "İlçemizin gelişimini uzun vadeli bir vizyonla ele alıyor, hemşehrilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını merkeze alan hizmet anlayışıyla imar ve dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz," diyerek tamamladı.

Editör: F.ÖZKAN