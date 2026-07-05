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PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu’dan Uluslararası Kooperatifler Günü Mesajı

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Temmuz 5, 2026 01:51
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PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Uluslararası Kooperatifler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erkoyuncu, kooperatifçiliğin ülke ekonomisi ve toplumsal kalkınmadaki kritik rolünü vurguladı.

Başkan Erkoyuncu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam eden kooperatiflerimizle, kooperatifçiliği daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 900 bin çiftçimizle birlikte üretiyor, birlikte büyüyor ve geleceğe birlikte yürüyoruz.”

Erkoyuncu, kooperatiflerin sadece ekonomik birer aktör olmanın ötesinde, sosyal dayanışma ve ortak akılla hareket etme ruhunu da temsil ettiğini belirtti. Mesajının sonunda, emekleriyle ülkeye değer katan tüm kooperatif ortaklarının Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutladı ve başarılarının artarak devamını diledi.

PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu'dan Uluslararası Kooperatifler Günü Mesajı - 1

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