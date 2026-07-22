Selçuk Üniversitesi Tam Akreditasyon Alma Başarısı Gösteren Üniversiteler Arasında

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda üniversite akademisyenleriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Kocabıçak, Selçuk Üniversitesi'nin Türkiye genelinde tam kurumsal akreditasyon alan 28 üniversiteden biri olduğunu vurgulayarak, yükseköğretimde kalite güvencesi, kurumsal akreditasyon süreçleri ve yapay zekanın eğitimdeki dönüştürücü rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Senato Salonu'nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, yükseköğretimde kalite anlayışının, üniversitelerin tüm faaliyet alanlarını kapsayan stratejik bir yönetim yaklaşımına dönüştüğünü ifade etti. Rektör Yılmaz, “Yükseköğretimde kalite, artık belirli dönemlerde yürütülen teknik bir süreç olmanın ötesinde, üniversitelerin geleceğini şekillendiren temel bir yönetim anlayışı haline geldi. Selçuk Üniversitesi olarak kalite kültürünü eğitimden araştırmaya, toplumsal katkıdan uluslararasılaşmaya kadar tüm çalışmalarımızın merkezine yerleştiriyoruz. Üniversitemizin YÖKAK tarafından tam akredite edilmesi de bu kararlılığımızın en somut göstergelerinden biridir” diye konuştu.

“Değişen ve Dönüşen Dünyada Eğitimde Küreselleşme ve Akreditasyonların Önemi” başlıklı sunumunu gerçekleştiren YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Türkiye'de yükseköğretimde kalite güvencesinin her geçen yıl daha da güçlendiğini belirtti ve Selçuk Üniversitesi'nin bu alandaki örnek başarısına dikkat çekti. Prof. Dr. Kocabıçak, “Türkiye'de şu anda tam kurumsal akreditasyona sahip 28 üniversite bulunuyor. Bu önemli kurumlar arasında Selçuk Üniversitesi de yer almaktadır. Bu üstün başarıdan dolayı Üniversitemizi içtenlikle tebrik ediyorum. Kurumsal akreditasyon, sadece kalite güvencesinin değil, aynı zamanda uluslararası tanınırlığın, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin ve küresel rekabet gücünün de temel unsurlarından biridir” dedi.

Prof. Dr. Kocabıçak, yapay zekanın yükseköğretimde yeni bir dönemi başlattığını belirterek, üniversitelerin eğitim programlarını bu büyük dönüşüme uygun şekilde güncellemesi gerektiğini vurguladı. Kocabıçak, “Eğitim sistemimizin içine yapay zekayı, veri bilimini ve siber güvenliği entegre etmek artık bir zorunluluktur. Ancak bu, mevcut bölümleri kapatıp yerlerine yeni bölümler açmak anlamına gelmiyor. Tıptan hukuka, mühendislikten iletişime kadar bütün alanlarda yapay zekanın sunduğu imkanlardan yararlanarak eğitim programlarını günümüzün ve küresel dünyanın ihtiyaçlarına uygun hale getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Editör: F.ÖZKAN