Tarihçi Faruk Sümer Selçuk Üniversitesinde Anıldı

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü, Bozkır Belediyesi, Bozkırlılar İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ve Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen “Oğuzların İzinde Prof. Dr. Faruk Sümer Sempozyumu”, Türk tarihçiliğinin değerli isimlerinden Prof. Dr. Faruk Sümer’in bilimsel mirasını çeşitli yönleriyle ele aldı.

Selçuk Üniversitesi Müze Konferans Salonu’nda gerçekleşen sempozyumun açılışına Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal’ın yanı sıra akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve tarih meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci, Selçuklu tarihine yönelik akademik çalışmaların uzun bir birikimin sonucu olduğunu vurguladı. Demirci, “Selçuklu medeniyetinin bilimsel mirasını yaşatmak ve bu alana emek veren isimleri vefa duygusuyla anmak bizim sorumluluklarımızdan biridir. Prof. Dr. Faruk Sümer de eserleriyle yalnızca kendi dönemine değil, gelecek nesillere de yol gösteren çok kıymetli bir bilim insanıdır” dedi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Temizel ise Faruk Sümer’in Türk tarih yazıcılığına katkılarını öne çıkardı. Temizel, “Faruk Sümer; Oğuzlar, Türkmenler, Selçuklular ve Anadolu’nun Türkleşmesi üzerine kaleme aldığı eserlerle Türk tarihçiliğinde silinmez izler bıraktı. Üniversiteler olarak bu bilimsel mirası korumak ve genç araştırmacılarla buluşturmak bir görevdir” diye konuştu.

Prof. Dr. Faruk Sümer’in oğlu Kutlu Sümer de babasının akademik yönünün yanı sıra kişiliğine dair anılarını paylaştı. Sümer, “Babam, tarihini bilmeyen toplumların geleceğini sağlıklı kuramayacağına inanırdı. Hayatının son gününe kadar çalışmaya devam etti ve geride bugün bile rehber niteliğinde eserler bıraktı” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Refik Turan’ın yönettiği ilk oturumda Prof. Dr. Faruk Sümer’in tarihçiliği, eserleri ve Türk kültür tarihine katkıları farklı açılardan değerlendirildi. Akademisyenler tarafından sunulan bildirilerde özellikle Oğuzlar, Selçuklular ve Anadolu’nun Türkleşme süreciyle ilgili çalışmaları üzerinde duruldu. Sempozyumun ikinci günü ise Prof. Dr. Faruk Sümer’in memleketi Bozkır’da düzenlendi.

Editör: F.ÖZKAN