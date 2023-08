Taşkın: ‘Hedefimiz, yıl boyunca 6 bin çocuğumuza ulaşmak’

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla ‘100’de Yüz Cumhuriyet 100’de Yüz Spor’ sloganıyla kent merkezine uzak ilçelerde sporu yaygınlaştırmak ve sporun her branşıyla çocukları buluşturmak amacıyla sportif etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Proje çerçevesinde, kent merkezine uzak ilçelerde yaşayan çocukları spor etkinlikleriyle buluşturan ekiplerin ilk durağı Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı ve Iğdır mahalleleri oldu. Ailelerin de eşlik ettiği etkinlik kapsamında, sıçrama ve engel parkuru gibi alanlar oluşturan ekipler, çocukların hem keyifli hem de güzel bir gün geçirmesini sağladı.

” Toros Dağları’nın zirvesindeki yaylalara kadar çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam edeceğiz”

Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla, ‘100’de Yüz Cumhuriyet 100’de Yüz Spor’ sloganıyla 100 köye ulaşarak çocukların sporla iç içe olmasını amaçladıklarını belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Projemizin amacı, hem köylerimizde yaşayan çocuklarımızı değişik spor aktiviteleri ve etkinliklerimizle hem de hem de cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamak” dedi.

Yıl boyunca devam edecek olan proje ile Mersin’de yaşayan her çocuğa ulaşacaklarını belirten Taşkın, “Kazanlı’da etkinliğimize katılan 300’e yakın çocuğumuz var ve burada etkinliğimiz cıvıl cıvıl geçiyor. Hedefimiz, yıl boyunca 6 bin çocuğumuza ulaşmak” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi spor alanında da vatandaşlara her türlü hizmeti vermeye devam edeceklerini belirten Taşkın, özellikle kırsalda yaşayan ve spor tesisine uzak çocukları sporla buluşturmak amacıyla spor etkinliklerini Toros dağlarının zirvesindeki yaylalara varıncaya kadar her çocuğa ulaştıracaklarını ifade etti.

Etkinlikten memnun kalan vatandaşlardan Sabahat Esmer, “Çocuklarımız çok güzel zaman geçirdi. Başkanımızın hizmetlerinden halk olarak çok memnunuz” dedi.

Etkinlikte çok eğlendiğini belirten çocuklardan Azra Yılmaz ise “Zıpladım, bol bol koştum. Etkinlik çok keyifliydi” diye konuştu. – MERSİN