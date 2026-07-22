Vali Akın ve Başkan Pekyatırmacı'dan Selçuklu Projelerine Ziyaret

Konya Valisi İbrahim Akın ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi'nin spor ve sanat yatırımlarını yerinde inceledi. Heyet, ilçeye değer katan bu prestijli projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ilk durağı, Selçuklu Belediyesi'nin spor alanındaki örnek yatırımlarından Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi oldu. Türkiye'ye model teşkil eden ve olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefiyle 18 farklı branşta faaliyet gösteren merkez, yaz spor okullarıyla birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Vali İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'tan oluşan heyete merkezin işleyişi hakkında detaylı bilgi verildi. Spor okulu faaliyetlerini yerinde gözlemleyen heyet, öğrenciler ve aileleriyle sohbet ederek projenin önemine vurgu yaptı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Konya'ya değer katan bu yatırım için Başkan Pekyatırmacı ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Heyet daha sonra, Türkiye'nin en modern ve nitelikli eğitim kurumlarından biri olarak kabul edilen Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Bu ziyarete Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da katıldı.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Valisi İbrahim Akın ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Pekyatırmacı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin akademik başarılarının yanı sıra sanat ve spor alanlarındaki gelişimlerini de büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Onların yeteneklerini keşfedebilecekleri ve kendilerini en iyi şekilde geliştirebilecekleri ortamları sağlamayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, aynı anda 680 sporcunun faydalanabileceği, toplamda ise 3 bin 360 sporcuya hizmet verebilecek kapasitedeki Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz ile modern mimarisi ve güçlü teknik donanımıyla öğrencilerimizin hizmetine sunduğumuz Güzel Sanatlar Lisemizi bugün Vali Bey ve beraberindeki heyetle ziyaret ettik. Türkiye'ye örnek teşkil eden bu prestijli projelerimizde hem öğrencilerimiz ve aileleriyle hem de değerli hocalarımızla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Eğitimden spora, sanattan kültüre kadar her alanda gençlerimize ve çocuklarımıza yatırım yapmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın başarıları bizlerin en büyük mutluluk kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Editör: F.ÖZKAN