Yangın Kuleleri Ormanları Gece Gündüz Gözetliyor

Konya Orman Bölge Müdürlüğü, "Yeşil Vatan" bilinciyle orman yangınlarıyla mücadelede kesintisiz bir nöbet tutuyor. Bölge genelindeki 12 yangın gözetleme kulesi, 2 bin metreye varan yüksekliklerde, ormanlık alanları olası tehditlere karşı sürekli gözlem altında tutuyor.

Bu kulelerden biri olan Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi, özellikle Beyşehir ve Derebucak çevresindeki geniş ormanlık arazileri kapsayan stratejik konumuyla öne çıkıyor. Zirvede görev yapan personel, günün her saati ufku tarayarak en küçük duman belirtisini dahi anında tespit ediyor.

Yüksek rakımlarda, zaman zaman yoğun sis ve şiddetli rüzgarlarla mücadele eden orman görevlileri, yazın kavurucu sıcaklarından bahar ve sonbaharın değişken koşullarına kadar her türlü iklim şartında fedakarca görev yapıyor. Onların bu özverili çalışmaları, ormanlarımızın korunmasında hayati bir rol oynuyor.

Gözetleme kulelerinden gelen erken ihbarlar, yangınla mücadele ekiplerinin olay yerine hızla ulaşmasını sağlayarak büyük felaketlerin önüne geçiyor. Anlık gözlemler sayesinde, yangınlar henüz başlangıç aşamasındayken kontrol altına alınıyor ve orman ekosistemine, doğal yaşama ve milli servetimize verilen zarar minimize ediliyor.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede yalnızca modern ekipman ve ileri teknolojinin değil, aynı zamanda insan faktörünün; yani gözlem yeteneği, dikkat ve tecrübenin de vazgeçilmez olduğuna inanıyor. Kızıldağ başta olmak üzere tüm gözetleme kulelerinde sürdürülen bu sessiz ve kesintisiz nöbet, bu inancın en somut göstergesidir.

Editör: F.ÖZKAN