Yerli Teknoloji Raylarda: Milli Elektrikli Tren Uzunköprü-Halkalı Hattında Seferlere Başlıyor

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği demiryolu hamlesinde yeni bir sayfa açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Elektrikli Tren setlerinin yeni rotasını kamuoyuna duyurdu. Yaklaşık 20 yıldır klasik lokomotiflerle hizmet veren Uzunköprü-Halkalı demiryolu hattı, artık modern ve yerli teknolojiye sahip tren setleriyle yolcularını ağırlayacak.

Milli Tren İlk Kez Farklı Bir Güzergahta Hizmet Verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli üretimin gücünü simgeleyen tren setlerinin 22 Temmuz itibarıyla yeni hattında teker döndüreceğini açıkladı. TÜRASAŞ tarafından üretilen bu özel setler, daha önce hizmet verdiği Adapazarı-Gebze Bölgesel Tren hattının dışına çıkarak ilk kez farklı bir güzergahta yolcu taşıyacak. Bu adım, bölgesel taşımacılıkta modernizasyon sürecinin en önemli halkalarından biri olarak kabul ediliyor.

Yüksek Konfor ve Engelsiz Seyahat İmkanı

Yolcu konforunu en üst seviyeye çıkarmak amacıyla tasarlanan Milli Elektrikli Tren, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Saatte 160 kilometre işletme hızına ulaşabilen modern tren setleri, toplamda 324 yolcu kapasitesine sahip. Engelsiz ulaşım vizyonuna uygun olarak tasarlanan trenlerde, 322 normal koltuğun yanı sıra 2 adet tekerlekli sandalye alanı da yer alıyor. Bu sayede tüm vatandaşlar için güvenli, hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunuluyor.

Milyonlarca Yolcu Yerli Teknolojiyle Taşındı

İlk olarak 2023 yılında raylarla buluşan yerli tren setleri, kısa sürede rüştünü ispat etti. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, bugüne kadar 11 bin 551 sefer gerçekleştiren trenler, toplamda 1 milyon 122 bin kilometreden fazla yol katetti. Bu süreçte 2 milyon 634 bin 363 yolcu, yerli teknolojinin konforuyla seyahat etme ayrıcalığını yaşadı.

İstanbul’a Ulaşım Çok Daha Kolay Olacak

Yeni dönemle birlikte Uzunköprü ve çevresinde yaşayan vatandaşların megakent İstanbul’a ulaşımı çok daha pratik hale gelecek. Bölgesel yolcu taşımacılığındaki hizmet kalitesini zirveye taşıyacak olan bu hamle, hem bölge halkının yaşam standardını yükseltecek hem de günlük ulaşıma büyük bir kolaylık sağlayacak.