Karadeniz'in Güvenlik Kalkanı: Türkiye Montrö Sözleşmesi'ndeki Kararlılığını Yineledi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türk Boğazları'nın hukuki statüsünü belirleyen ve ülkenin egemenlik haklarını tescilleyen Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, tarihi anlaşmanın bölgesel barışın korunmasındaki kritik rolüne dikkat çekti.

Karadeniz'de Barış ve İstikrarın Teminatı

Yapılan resmi açıklamada, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin sadece Türkiye için değil, tüm Karadeniz havzası için hayati bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Anlaşmanın, bölgedeki güvenlik, barış ve istikrar ortamının en güçlü güvencelerinden biri olarak kabul edildiği ifade edildi.

Savaş ve Barış Dönemlerinde Kesintisiz Uygulama

Dışişleri Bakanlığı, sözleşmenin hem barış hem de çatışma dönemlerinde işlevselliğini hiçbir aksama yaşamadan sürdürdüğünün altını çizdi. Türkiye'nin, uluslararası hukuka olan bağlılığının bir göstergesi olarak bu tarihi metni titizlikle uyguladığı belirtildi.

Türkiye'nin Kararlı Duruşu Sürecek

Açıklamanın son bölümünde ise Ankara'nın geleceğe yönelik vizyonu paylaşıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, bugüne kadar gösterdiği hassasiyeti bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceği ve Montrö'nün hükümlerini tavizsiz bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceği net bir dille ilan edildi.