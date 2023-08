Yeşilyurt Belediyesi ‘İyilik Makası’ Projesi Topsöğüt Mahallesinde

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla, çocukları deprem travmasından uzak tutup geleceğe daha umutlu bakmalarına yardımcı olmak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘İyilik Makası’ Projesinin bu haftaki durağı Topsöğüt Mahallesi oldu. Renkli anlara sahne olan etkinliğe katılan çocuklar düzenlenen yarışmalarda hünerlerini sergilerken, dereceye girenlere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle yaşanan deprem felaketinin olumsuz etkilerinden 7’den 70’e tüm vatandaşları uzak tutmaya çaba gösteren Yeşilyurt Belediyesinin çocuklara yönelik başlattığı ‘İyilik Makası’ Projesi, ilçenin farklı mahallelerindeki çocukların moral ve motivasyonlarını artırmakla birlikte, sosyalleşmeleri ve hayata daha umutla bakmalarına vesile oluyor.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce bu hafta Topsöğüt Mahallesinde gerçekleşen etkinlikler ise hareketli, neşeli ve güzel anlara sahne oldu. ‘İyilik Makası’ Projesine gönüllü olarak katkı sunan bay ve bayan kuaförler tarafından öncelikle saçları kesilip, istedikleri modelleri yaptıran çocuklar daha sonra karpuz yeme, ip çekme ve yumurta çekme yarışmalarına katılarak hünerlerini sergilediler.

Çocukları mutlu anlarında yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, takip ettikleri yarışmaların sonucunda dereceye giren çocuklara özel hediyeler takdim ettiler.

Topsöğüt Mahalle Muhtarı Mehmet Emin İçli, yapılan organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarken, “Yaşanan deprem felaketinden dolayı çocuklarımızın yaşadıkları sıkıntıların çözülmesi, onlara moral aşılamak adına düzenlenen bu organizasyon her yönüyle çok değerlidir. Etkinlikler çocuklarımıza bir nefes oldu, moral oldu. Mehmet Çınar Başkanımıza, mesai arkadaşlarına ve kuaförlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

‘İyilik Makası’ Projesinin anlamlı ve değerli olduğunu söyleyen AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ise, “İlçemizin farklı mahallelerinden düzenlenen bu tür etkinlikler çocuklarımıza ayrı bir moral aşılıyor. Başkanımızdan ve çalışanlarından Allah razı olsun, çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, konuşmasında hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle yaşanan deprem travmasından çocukları uzak tutmaya, onları en güzel şekilde geleceğe hazırlamaya çalıştıklarından bahsetti.

Spordan sanata, eğitimden kültüre her alanda çocukların yanında olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Bugün Topsöğüt’te arzu ettiğimiz, istediğimiz çok güzel bir tablo oluştu, çocuklarımız mutlu, ailelerimiz mutlu, bizler mutluyuz. Düzenlediğimiz her mahallede büyük ilgi gören ‘İyilik Makası’ Projemizin güzel etkinliklerini Topsöğüt Mahallemizin şirin ve güzel çocuklarıyla buluşturmaktan çok mutlu olduk. Biz güçlü yarınlarımızın teminatı geleceğimiz olan çocuklarımız için var gücümüzle çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle her yaştan vatandaşımızla aramızdaki gönül köprülerimizi daha sağlam hale getiriyoruz. ‘İyilik Makası’ projemizi de sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin büyük destekleriyle çocuklarımızla buluşturuyoruz. Malatya Berberler ve Kuaförler Odamızın destekleri, sanatını en güzel şekilde icra eden kuaförlerimizin gönüllü katkılarıyla çocuklarımıza güzel anlar yaşatmaya çalışıyoruz. Depremden en fazla etkilenen mahallelerimiz arasında yer alan Topsöğüt’te ikamet eden çocuklarımızı deprem psikolojisinden uzak tutmak için düzenlediğimiz etkinlikte çocuklarımızın gönüllerince eğlenmeleri, oynamaları ve neşeli anlar yaşamaları bizim için çok değerlidir. Bugün de çocuklarımız için güzel bir anı oldu, gülmek en çok çocuklarımıza yakışıyor, bizim de o gülücüklerde katkımız olabildiyse ne mutlu bize. Onların sevinci bizim sevincimiz, ailelerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Sizler özgüven içerisinde olursa: donanımlı, eğitimli ve sosyal yönden zengin olursa geleceğimiz sağlıklı ve garanti olur. Işıl ışıl gözlerle sizleri görünce geleceğe dair umutlarımız yeniden yeşeriyor, sizler bizim geleceğimizsiniz. O sebepledir ki sizler için ne yapsak azdır. İnşallah bundan sonra da siz kıymetli çocuklarımız için her geçen gün daha çok çalışacağız” diye konuştu. – MALATYA