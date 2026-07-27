10. Karatay Bisiklet Yarışında Yüzlerce Sporcu Pedal Çevirdi

Karatay Belediyesi tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Düz Bisiklet Yarışı, yüzlerce çocuk ve genç sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Karatay Engelsiz Yaşam Parkı ile Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi çevresinde bin 400 metrelik özel bir parkurda oluşturulan yarışlar, 6-8, 9-11 ve 12-14 yaş kategorilerinde kız ve erkek sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sporcular belirlenen parkurda en iyi dereceleri elde etmek için üstün bir performans sergiledi. Yarışlar boyunca centilmenlik ve fair-play ruhu ön plandayken, katılımcılar hem rekabetin heyecanını yaşadı hem de keyifli bir spor günü geçirdi.

Dereceye giren sporculara madalya ve para ödülleri takdim edildi. Organizasyon süresince sporcuların ihtiyaçları için bisiklet bakım noktası ve giyinme kabinleri hizmet verirken, katılımcılara ve etkinliği takip eden vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu. Etkinliğin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için yarış parkurunda trafik düzenlemeleri yapıldı; polis, zabıta, hakem ve sağlık ekipleri organizasyon boyunca koordineli bir şekilde görev aldı.

10. Düz Bisiklet Yarışı'na Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Havvanur Poçanoğlu, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı yöneticileri, çok sayıda vatandaş ve sporcu katıldı.

Ödül töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin eğitimden spora kadar her alandaki gelişimlerini desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti. Kılca, bisiklet yarışlarının temel amacının çocukları spora teşvik etmek ve ailelerle birlikte sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti. Çocukların iyi yetişmesi için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kılca, yarışmaya katılan her çocuğun gönüllerinde birer kazanan olduğunu dile getirdi. Kılca, "Elbette yarışlarda dereceler olacaktır ancak en önemli kazanım, çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasıdır. Bu doğrultuda spor, eğitim ve sosyal alanlarda çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına dikkat çeken Başkan Kılca, bu vizyon doğrultusunda bisiklet kültürünü tabana yaymayı hedeflediklerini belirterek, "Mahallelerimizin tamamında bisiklet sporunu yaygınlaştırmak ve çocuklarımıza bisikleti sevdirmek amacıyla bu yarışmaları düzenliyoruz. Bu organizasyonlar artarak devam edecek." ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda organizasyona katkı sunan Karatay Kaymakamlığı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, emeği geçen herkese, yarışmaya katılan sporculara ve ailelerine teşekkür etti.

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ise sporun ve hareketli yaşamın önemine vurgu yaptı. Obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirten Ayhan, çocukların ve gençlerin küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Hareketli yaşam alışkanlığının toplum sağlığı açısından vazgeçilmez olduğunu söyleyen Kaymakam Ayhan, "Koşmak, yürümek, bisiklet kullanmak, yüzmek… Kimin elinden ne geliyorsa onu yapmasında fayda var. Bu tür organizasyonlar hem sporu teşvik ediyor hem de sağlıklı yaşam konusunda önemli bir farkındalık oluşturuyor." dedi. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Karatay Belediyesi başta olmak üzere Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri ile organizasyona katkı sunan herkese teşekkür eden Ayhan, yarışmaya katılan sporcuları ve ailelerini tebrik etti.

Farklı kategorilerde dereceye giren sporcular ise şu şekilde:

**6-8 YAŞ KIZ KATEGORİSİ:**

1. Ela Karabıyık

2. Seher Zeynep Solgu

3. Eylül Özyer

**6-8 YAŞ ERKEK KATEGORİSİ:**

1. Şambaz Cihan Meral

2. Yunus Emre Avcı

3. Mustafa Efe Erdem

**9-11 YAŞ KIZ KATEGORİSİ:**

1. Sare Şekerci

2. Reyyan Dağlı

3. Zeynep Beren Uruz

**9-11 YAŞ ERKEK KATEGORİSİ:**

1. Rüşen Ege Öztorun

2. Fatih Berat Ekinci

3. Murat Avcı

**12-14 YAŞ KIZ KATEGORİSİ:**

1. Elif Reyyan Doğru

2. Aysel Çağlar

3. Tuana Arık

**12-14 YAŞ ERKEK KATEGORİSİ:**

1. Ömer Faruk Bozdoğan

2. Mehmet Kayra Çoban

3. Melih Eren Nazlı

Editör: F.ÖZKAN