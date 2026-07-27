Çumra'nın Gururu Milli Sporcular Ak Parti Teşkilatında

Ak Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı, uluslararası arenada büyük başarılar elde eden Çumralı milli sporcular Ramazan Yılmaz ve Vedat Emre Söker'i Ak Parti Çumra İlçe Teşkilatı'nda ağırladı. Başkan Onbaşı, sporcuları ve Milli Antrenör İsmail Uğurlu'yu tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Başkan Onbaşı yaptığı açıklamada, “Ramazan Yılmaz’ın Avrupa U23 Omnium kategorisinde elde ettiği bronz madalya, Türkiye’nin bu alandaki ilk derecesi olarak tarihi bir önem taşımaktadır. Aynı zamanda Vedat Emre Söker’in Balkan ikinciliği de ilçemiz Çumra adına büyük bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Onbaşı, “Sporcularımızın ve Milli Antrenörümüz İsmail Uğurlu’nun azim ve gayretleriyle elde ettikleri bu başarılar, sadece Çumra’nın değil, tüm Türkiye’nin göğsünü kabartmıştır. Kendilerini bir kez daha kutluyor, gelecekte de bu başarılarını artırarak sürdürmelerini temenni ediyorum” dedi. Bu başarıların, genç nesillere ilham kaynağı olacağına vurgu yapıldı.

Editör: F.ÖZKAN