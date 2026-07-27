Asırlık Lezzet Mağaradan Sofralara Taşınıyor

Meram'ın Kızılören Mahallesi'nde yüzyıllardır süregelen gelenek, asırlık tuluk peynirlerinin eşsiz lezzet yolculuğunu bir kez daha başlattı. Meram Belediyesinin 'Mağaradan Peynir Çıkarma Şenliği' için özel olarak hazırlattığı peynirler de, yüzlerce yıldır olduğu gibi doğal mağaraların serinliğine emanet edildi. Bu adım, Anadolu'nun köklü üretim kültürünü gelecek nesillere taşıma misyonunu sürdürüyor.

Meram'a bağlı Kızılören Mahallesi, yüzyıllardır süregelen tuluk peyniri geleneğini bu yıl da büyük bir titizlik ve heyecanla yaşatıyor. Bölgedeki doğal mağaralar, bin bir emekle hazırlanan peynirlere ev sahipliği yaparak olgunlaşma süreçlerine katkı sağlıyor.

Her yıl Haziran ve Temmuz aylarında başlayan bu eşsiz yolculukta, mahalle sakinlerinin büyük bir özenle hazırladığı tuluk peynirleri, doğal serinliği ve nem dengesiyle bilinen mağaralara yerleştiriliyor. Yaklaşık dört ila beş ay süren bu doğal olgunlaşma süreci boyunca peynirler, hiçbir katkı maddesi olmaksızın, tamamen doğanın sunduğu koşullarda lezzetini buluyor. Ekim ayının sonlarında gün yüzüne çıkarılan peynirlerle birlikte, yüzlerce yıllık bir kültür, sabır ve emek de sofralara taşınıyor. Meram Belediyesi de bu yıl düzenlenecek 'Mağaradan Peynir Çıkarma Şenliği' için hazırlattığı tuluk peynirlerini Kızılören'deki mağaralara bıraktı. Bu özel peynirler, Ekim sonunda yapılacak şenlikte vatandaşlara ikram edilecek.

Kızılören'de peynir yapımı, nesiller boyu aktarılan köklü bir yaşam kültürüdür. Mahalle kadınları, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yoğun mesailerinde sütü işleyerek, yağını ayırarak, kaynatarak, mayalayarak ve günler süren zahmetli bir sürecin ardından tuluklara dolduruyor. Yıllardır bu geleneği sürdüren Miyase Koyuncu, peynirin yapım aşamalarını şu şekilde özetliyor: "Sütün yağı ayrıldıktan sonra ısıtır, makineden geçiririz. Kaymağı ayrılan süte peynir mayası çalar, kaynatırız. Ardından süzgeçlere döküp suyunu taşla bastırarak çıkarırız. Hazırlanan peyniri tuluğa basar ve mağaralara bırakırız. Ekim sonu veya kasım başında çıkarılır. Mağarada bekleyen peynirin lezzeti daha da belirginleşir."

Kızılören tuluk peynirine özgün lezzetini veren sadece kullanılan süt değildir. Keçi ya da koyun derisinden titizlikle hazırlanan tuluklar, peynirin doğal olarak nefes almasını sağlarken, mağaranın kendine özgü iklimi de eşsiz aromasını tamamlar. Mahalle sakinlerinden Ahmet Koyuncu, bu kadim geleneğin önemini vurguluyor: "Deri tuluk, peyniri daha iyi korur, daha sağlıklı olmasını sağlar ve ona eşsiz bir aroma katar. Bu gelenek, dedelerimizden miras kalmıştır. Her yaz peynirler mağaraya konur, çevre köylerden gelenler de tuluklarını buraya bırakır. Dört beş ay sonra herkes gelip peynirini alır. Yaz boyunca mağarada olgunlaşan peynirler, kışın sofralarımızın vazgeçilmezi olur."

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu etkinliğin sadece bir peynir olgunlaştırma sürecinden ibaret olmadığını, aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan kültürel bir mirasın yaşatılması anlamına geldiğini belirtti. Başkan Kavuş, şenlikle ilgili şunları kaydetti: "Kızılören'de ekim ayının sonu yaklaştığında, mağaranın önünde yıllardır süregelen aynı heyecan yeniden yaşanır. Aylar önce bırakılan tuluklar tek tek çıkarılırken, her aile kendi peynirini teslim alır ve mahallede adeta bir bayram coşkusu oluşur. Geçtiğimiz yıl Meram Belediyesi'nin öncülüğünde yeniden canlandırılan 'Mağaradan Peynir Çıkarma Şenliği', bu yıl da aynı coşkuyla hazırlanıyor. Bugün mağaraya yerleştirilen belediyemize ait tuluk peynirleri de, ekim ayının sonunda düzenlenecek şenlikte çıkarılarak vatandaşlarımıza ikram edilecek."

Başkan Kavuş, bu ikramların hem asırlık geleneği yaşatacağını hem de Kızılören'in eşsiz tuluk peynirini daha geniş kitlelere ulaştıracağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu etkinliğin özünde alın teri var, yaylalarda otlayan sürülerin bereketi var, anaların sabahın erken saatlerinde başlayan eşsiz emeği var. Ecdadımızın yüzyıllardır sürdürdüğü bir üretim kültürü var. Ve en önemlisi; zamana meydan okuyan, yüzlerce yıldır bozulmadan günümüze ulaşan Anadolu irfanı var. Şimdi o tuluklar, sessiz mağaraların serinliğinde aylarca bekleyecek. Doğa, zaman ve sabır el ele verecek. Ekim ayının sonunda mağaranın kapıları yeniden aralandığında ise, sadece lezzetli peynirler değil, yüzlerce yıllık köklü bir kültür de her yıl yeniden gün yüzüne çıkacak."

Editör: F.ÖZKAN