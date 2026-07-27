Konya Büyükşehir Belediyespor Minik Judocularından 8 Madalya

Konya Büyükşehir Belediyespor'un genç yetenekleri, Tokat'ta düzenlenen 15 Temmuz Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda sergiledikleri üstün performansla göz doldurdu. Şampiyonada 2 altın ve 6 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan minik judocular, kulüplerine ve Konya'ya büyük bir gurur yaşattı.

Tokat'ta 23-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 15 Temmuz Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, 72 ilden yaklaşık bin 300 sporcunun katılımıyla yoğun bir mücadeleye sahne oldu. Üç gün süren organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular, bireysel başarılarıyla öne çıktı.

Şampiyonanın ilk gününde 22 kilogram kategorisinde Ayşe Naz Sare Karakoca, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı. Aynı gün 25 kiloda Sena Uysal, 28 kiloda Şebnem İnce Su, 24 kiloda Hurşit Alperen Demirdöğen ve 30 kiloda Ebubekir Boduroğlu, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyaların sahibi oldu.

İkinci gün müsabakalarında ise Hasan Efe Şekerci, 50 kilogram kategorisinde başarılı bir performans sergileyerek Türkiye üçüncülüğü elde etti ve bronz madalya kazanan sporcular arasına adını yazdırdı.

Şampiyonanın kapanış gününde Konya Büyükşehir Belediyespor'un başarıları devam etti. Ahmet Eren Pala, 55 kilogram kategorisinde altın madalyaya uzanarak Türkiye Şampiyonu unvanını elde etti. M. Bekir Altuntaş ise +60 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya ile kürsüye çıktı.

Bu çarpıcı sonuçlarla Konya Büyükşehir Belediyespor, judo branşındaki yükselişini bir kez daha kanıtladı. Tokat'tan toplam 2 altın ve 6 bronz madalya ile dönen minik judocular, gelecekteki büyük başarıların sinyallerini verdi.

Editör: F.ÖZKAN