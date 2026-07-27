ÇUMRA MEZUNLAR BULUŞMASININ İKİNCİ HAFTASINDA MEZUNLAR BİR ARAYA GELDİ

Çumra Belediyesi tarafından düzenlenen "Çumra Mezunlar Buluşması" etkinliği, ikinci haftasında da yıllar önce aynı okul sıralarında eğitim gören mezunları bir araya getirdi.

Çumra Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, çok sayıda mezun, okul müdürleri, öğretmenler ve belediye personeli bir araya geldi. Anıların tazelendiği, samimi sohbetlerin edildiği buluşmada eski dostluklar yeniden pekiştirildi.

Programda konuşan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, buluşmanın anlam ve önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Geçmişin güzel hatıralarını yeniden canlandırırken, yıllar geçse de dostlukların ve gönül bağlarının ilk günkü sıcaklığını koruduğuna bir kez daha şahit olduk. Anılar, samimi sohbetler ve güzel tebessümlerin eşlik ettiği bu anlamlı buluşma, hepimiz için unutulmaz bir gün oldu. Programa katılarak bu güzel organizasyona değer katan tüm mezunlarımıza, kıymetli müdürümüze, öğretmenlerimize ve personelimize gönülden teşekkür ediyorum."

Çumra Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliğin önümüzdeki haftalarda ilçedeki farklı okulların mezunlarını da kapsayacak şekilde hızı kesilmeden devam edeceği bildirildi.