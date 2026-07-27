Konya Kültür Günleri Şehrin Her Köşesine Yayılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sazımda Söz Var" sloganıyla düzenlenen Konya Kültür Günleri, şehir merkezinin ardından ilçelere de taşındı. Kültür ve sanatın birleştirici gücünü şehrin her köşesine ulaştırmayı hedefleyen etkinlikler, ilk olarak Kadınhanı, Cihanbeyli ve Akşehir'de büyük ilgiyle karşılandı ve hafta sonları farklı ilçelerde devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın sadece tarihi ve manevi değerleriyle değil, ilçelerinin sahip olduğu güçlü kültürel birikimle de Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Başkan Altay, "Merkezde yoğun ilgi gören etkinliklerimizi şimdi ilçelerimize taşıyarak kültür ve sanatın birleştirici gücünü şehrimizin her köşesine ulaştırıyoruz. Bu organizasyonla hem kültürel mirasımıza sahip çıkıyor hem de hemşehrilerimize aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri güzel bir ortam sunuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Konya Kültür Günleri'nin ilçe programlarına katılmaya davet ediyorum," ifadelerini kullandı.

Konserler, çocuk yarışmaları, aile atölyeleri ve çeşitli sahne gösterileriyle dolu programlar, ilçe sakinleri tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Katılımcılar, unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirterek Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

"Sazımda Söz Var" sloganıyla merkezin ardından Kadınhanı, Cihanbeyli ve Akşehir ile devam eden Konya Kültür Günleri, Ağustos ayı boyunca her Cumartesi ve Pazar Konyalılarla buluşacak. Program takvimi ise şu şekilde:

* 1 Ağustos Cumartesi Bozkır

* 2 Ağustos Pazar Ilgın

* 8 Ağustos Cumartesi Yunak

* 9 Ağustos Pazar Sarayönü

* 15 Ağustos Cumartesi Beyşehir

* 16 Ağustos Pazar Seydişehir

* 21 Ağustos Cuma Çumra

* 22 Ağustos Cumartesi Ereğli

* 23 Ağustos Pazar Karapınar

Editör: F.ÖZKAN