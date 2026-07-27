Selçuk Üniversitesi Sağlık ve Destek Personeli Alıyor

Selçuk Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca 89 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını 27 Temmuz 2026 tarihinde başlayıp 10 Ağustos 2026 saat 17.00'ye kadar Kariyer Kapısı platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Personel alımında, 2024 KPSS (B) grubu puanları esas alınacak. Lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puan türleri geçerli olacak. İlan edilen kadrolar arasında 70 hemşire, 5 ağız ve diş sağlığı teknikeri, 2 diş protez teknikeri, 1 tıbbi görüntüleme teknikeri, 1 tıbbi laboratuvar teknikeri, 1 ameliyathane hizmetleri teknikeri, 1 sağlık fizikçisi ve 5 destek personeli (hizmetli) bulunuyor. Adayların yalnızca bir pozisyon için başvuru yapma hakkı bulunuyor.

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve ilanda belirtilen tüm genel ve özel şartları taşıması gerekiyor.

Başvurular, yalnızca e-Devlet üzerinden erişilebilen “Selçuk Üniversitesi – Kariyer Kapısı İşe Alım” hizmeti veya doğrudan kariyerkapisi.gov.tr adresi aracılığıyla kabul edilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak. Başvuru sonuçları, Selçuk Üniversitesinin resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden duyurulacak.

Editör: F.ÖZKAN