KTO Karatay Üniversitesi Geniş Burs ve İndirim Olanakları Sunuluyor

Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından KTO Karatay Üniversitesi, 2026 üniversite tercih döneminde aday öğrencilere sunduğu burs ve indirim imkanlarıyla dikkat çekiyor. Öğrencilerinin %89’unun çeşitli burs veya indirimlerden faydalandığı üniversite, eğitimde fırsat eşitliğini ön planda tutuyor.

KTO Karatay Üniversitesi, öğrencilerine birçok farklı kategoride burs ve indirim fırsatları sağlıyor. Bu dönemde sunulan avantajlar arasında %50 indirimli programlarda geçerli birleştirilebilir tercih indirimi, %30’a varan ilk tercih indirimi, anlaşmalı kurumlara özel %10 Karatay’a Hoş Geldin İndirimi, %15 Konya Ticaret Odası indirimi, çift anadal bursu ve indirimi, spor bursu ve indirimi, şehit gazi bursları, yemek bursu, kardeş indirimi ve engelli indirimi gibi çok sayıda seçenek bulunuyor.

Üniversite bünyesinde sunulan burs ve indirimler, belirlenen şartlar doğrultusunda birleştirilebilir özellikleriyle öne çıkıyor. Üniversite adayları, tercih sıralamalarına ve kişisel koşullarına göre birden fazla avantajdan yararlanarak akademik hayatlarına daha güçlü bir başlangıç yapma fırsatı buluyor.

**"Öğrencilerin %89’u Burs ve İndirimden Faydalanıyor"**

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, üniversitenin burs ve indirim politikalarına ilişkin yaptığı açıklamada, nitelikli yükseköğretime erişimi kolaylaştırmanın en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Ortaç; “KTO Karatay Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin eğitim hayatına destek olmayı esas alıyoruz. Bu anlayışla geliştirdiğimiz burs ve indirim olanakları sayesinde öğrencilerimizin %89’u eğitimini çeşitli desteklerle sürdürüyor. Uygulamalı eğitim modelimiz, güçlü akademik kadromuz, kapsamlı burs ve indirim politikamızla gençlerimizin kariyer yolculuğuna önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz. Üniversitemizi tercih eden her öğrencimizin potansiyelini keşfedebileceği, kendini geliştirebileceği ve geleceğe güvenle hazırlanabileceği bir eğitim ortamı sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Editör: F.ÖZKAN