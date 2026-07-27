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Konya Büyükşehir Online Spor Eğitimleri Başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, kadınların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla düzenlediği Online Spor Eğitimleri'nin 17. dönem kayıtlarını açıyor. Türkiye genelinden büyük ilgi

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Konya Büyükşehir Online Spor Eğitimleri Başlıyor
Yazar: F.ÖZKAN

Konya Büyükşehir Belediyesi, kadınların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla düzenlediği Online Spor Eğitimleri'nin 17. dönem kayıtlarını açıyor. Türkiye genelinden büyük ilgi gören programa başvurular, 27 Temmuz Pazartesi günü saat başladı.

Sadece kadınlara yönelik hazırlanan ve Türkiye'nin dört bir yanından yoğun katılım alan bu özel eğitimler, 15 kişilik gruplar halinde 40 dakikalık seanslarla sunulacak. Haftanın 6 günü, sabah 09.00 ile akşam 22.40 saatleri arasında düzenlenecek derslerde toplamda 27 spor eğitmeni, 2 doğum pilatesi eğitmeni, 3 klinik pilatesi eğitmeni ve 6 diyetisyen görev yapacak. Her dönemde yaklaşık 3 bin sporsevere ulaşan program, geniş bir uzman kadrosuyla hizmet veriyor.

Program, sporkonya.com.tr adresi üzerinden geliştirilen özel bir yazılım altyapısıyla video konferans yöntemiyle canlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu sayede eğitmenler tüm katılımcıları birebir takip edebilirken, katılımcılar yalnızca eğitmeni görüntüleyebiliyor. Katılımcı kadınlar; yaş, vücut kitle indeksi ve fiziksel uygunluk durumlarına göre titizlikle değerlendirilerek kendilerine en uygun gruplara yerleştiriliyor. Ayrıca, antrenman programlarının yanı sıra randevu sistemiyle erişilebilen kişiye özel online diyetisyen danışmanlığı hizmetinden de yararlanabiliyorlar.

Online Spor Eğitimleri'nin 17. dönem kayıtları, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da başlayan ve 7 Ağustos Cuma günü sona erecek. Yeni dönem eğitimleri ise 10 Ağustos Pazartesi günü start alacak. Programa dahil olmak isteyenler www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. Detaylı bilgi almak için ise 444 55 42 numaralı çağrı merkezinden 3824 ve 3825 dahili numaraları aranarak destek sağlanabilir.

Editör: F.ÖZKAN

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