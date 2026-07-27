Konya'da İpek Böceği Projesinde İlk Hasat Heyecanı

Selçuklu Belediyesi, kırsal mahallelerde ipek böceği yetiştiriciliğini canlandırmak ve geleneksel üretim kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla 'İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi' tamamlandı ve ilk koza hasadı gerçekleştirildi.

Arıcılık, arpa hasadı, peynir tulumu üretimi ve kamyon üzeri gübre dağıtımı gibi mevcut kırsal kalkınma ve tarımsal çeşitlendirme projelerine yeni bir halka ekleyen Selçuklu Belediyesi, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmadan olumlu sonuçlar aldı.

Projenin ilerleyen aşamalarında, Selçuklu'nun kırsal mahallelerinde ipek böcekçiliği yapmak isteyen üreticilere destekler sunulacak. Bu destekler arasında hibeli dut fidanı, raf (kerevet) ve yalıtımlı çadır temini bulunurken, ipek böceği yetiştiriciliğine yeni başlayacak vatandaşlara da ücretsiz teknik danışmanlık hizmeti sağlanacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaların artarak devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Selçuklu Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizde üretimi destekleyen ve üreticilerimize yeni gelir kapıları oluşturacak projelere imza atmayı sürdürüyoruz. Pilot uygulama olarak başlattığımız İpek Böceği Yetiştiriciliği Projemizden ilk etapta oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Bu proje ile hem geleneksel bir üretim kültürünü yeniden canlandırmayı hem de tarımsal üretimdeki çeşitliliği artırmayı hedefliyoruz. Üreticilerimize sağlayacağımız teknik destek ve hibelerle bu alandaki üretimin daha geniş kitlelere yayılmasını amaçlıyoruz. Kırsal kalkınmayı güçlendirecek her türlü projede üreticilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz."

Editör: F.ÖZKAN