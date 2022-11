2023 YILI BÜTÇESİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU TOPLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Son 4 senede, pandemiye rağmen toplam 19 bin 620 uluslararası madalya elde ettik.” dedi.

Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunda, sporun tabana yayıldığı, spor kültünün yaygınlaştığı, her yaştan herkesin daha fazla spor yaptığı, tüm branşlarda dünyada liste başı sporcuların yetiştiği bir ülke olma yolunda Türkiye’nin, emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Kasapoğlu, son 21 yılda sporda çok ciddi mesafe alındığına işaret ederek, “Spor politikalarında, spor tesislerinde, sporcu yetiştirme sisteminde en modern, en kaliteli, en teknolojik bilimsel yaklaşımları gerçekleştirdik. 21 sene önce maalesef sporda pek çok eksiklik vardı. Tesis yoktu, imkan yoktu, yeteri kadar antrenör yoktu; bırakın sahaları, kortları, pistleri, salonları, stadyumları… Pek çok vilayetimizde bir futbol topu dahi çok değerliydi. Uluslararası başarı için sporcu çıkaramıyor, branşlarda ülkemizi temsil edecek sporcu bulamıyorduk.” diye konuştu.

Bir zincirin halkaları gibi tüm reformları uç uca eklediklerini dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“Sabırla, dirayetle spor kültürümüzü inşa ettik. Gençlerimiz; fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimin ayrılmaz bir parçası spora bir hayat tarzı olarak yaklaşsınlar istiyoruz. İstisnasız 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımız 7/24 tesislere erişsin istiyoruz. Aktif spor yapan genç, bağımlılıklardan uzak durur. Aktif spor yapan birey, sağlıklı ve zinde olur.

Spor politikamızı iki temel alan üzerinde şekillendirdik, kitle sporu ve performans sporu. Kitle sporunda temel prensibimiz tüm branşlarda spora erişimi güçlendirmek ve spora olan ilgiyi artırmaktır. Performans sporunda ise şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde göndere çektirecek, İstiklal Marşımızı en yüksek sesle dinletecek profesyonel sporcularımızı yetiştirmeyi arzu ettik. İki çalışma alanının da temelinde tesis ve spor imkanları var. Spor kültürü oluşturmak için evvela altyapınız olacak. Bu anlayışla kolları sıvadık. Spor tesislerini 81 vilayetimize köylere, mahallelere kadar yaydık. Bugün Anadolu’nun neresine giderseniz gidin, AK Parti hükümetlerinin mührü olan spor tesislerini, stadyumları, sahaları, pistleri, salonları, havuzları görürsünüz.”

“42 stat projesinin 36’sını tamamladık”

Kasapoğlu, 20 bine yakın tesisi, hem bakanlık olarak hem de yerel yönetimler aracılığıyla Türkiye’ye kazandırdıklarını belirterek, “10 bin pota projemizin 8 bin 393’ünü tamamladık. Nüfusu fazla olan bölgelere olimpik, yarı olimpik yüzme havuzlarını, nüfusu az olan bölgelere ise çelik konstrüksiyon yüzme havuzlarını hizmete açtık. Yüzme havuzu sayımız 610’un üzerine çıktı. Bakanlığa ait 42 stat projesinin 36’sını tamamladık. 6 stadın yapım çalışmaları devam ediyor.” bilgisini paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, Ankara Stadı’nın inşaatının başladığını hatırlatarak, “Stat sadece maç günleri değil yılın her günü aktif kullanılacak. 70 bin metrekarelik sosyal ve kültürel alandan oluşacak. 45 bin seyirci kapasitesi ve çok amaçlı salonlarıyla kütüphanesiyle müzesiyle, pek çok imkanıyla dünyanın en modern statlarından birini Ankara’mıza kazandıracağız.” ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, bir diğer büyük proje olan İstanbul Abdi İpekçi Spor Kompleksi’nin yerine inşasına başlanan Türkiye Basketbol Merkezi’nde ise çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Lisanlı sporcu sayısı

Lisanslı sporcu sayısındaki artışa dikkati çeken Kasapoğlu, “2002 yılında 278 bin 47 olan lisanslı sporcu sayısı, 21 senede 12 milyon 450 bin 49’a yükseldi.” dedi.

Kasapoğlu, lisanslı sporcuların yüzde 40’ının kadın sporculardan oluştuğunu ve bu oranın her geçen gün istikrarlı şekilde arttığını kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, ilkokul 3. sınıf öğrencilerine uygulanan Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’yle bugüne kadar 6 milyon 427 bin 393 gencin ölçümlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Branşlarda üstün yetenekli olanları Sporcu Eğitim Merkezleri’nde yetiştirme programlarına dahil ettiklerini anlatan Kasapoğlu, 49 merkezde 2 bin 525 sporcunun eğitim gördüğünü kaydetti.

Kasapoğlu, şu an Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’nde bin 247 sporcunun 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na hazırlandığını ifade etti.

Sporcuların elde ettiği başarılar

Sporcu bursuyla “Eğitim mi yoksa spor mu?” ikilemine son verdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, milli sporcuların bu yıl elde ettikleri başarılara ilişkin ise şunları söyledi:

“Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nda hem katılan sporcu sayısında hem de elde edilen madalya sayısında tarih yazdık. Sporcularımız 13 madalya ile olimpiyat oyunlarında, 15 madalya ile paralimpik oyunlarda ülkemizin kazandığı en yüksek madalya sayısına ulaştı. Oran 2022 Akdeniz Olimpiyatları’nda 108 madalya ile oyunlar tarihinde en yüksek madalya sayımıza ulaştık. Ev sahibi olduğumuz 5. İslami Dayanışma Oyunları Konya 2021’i, yine rekor üstüne rekor kırarak zirvede tamamladık. Sporcularımız elde ettikleri 341 madalyayla tüm milletimizi gururlandırdı. Son 4 senede, pandemiye rağmen toplam 19 bin 620 uluslararası madalya elde ettik. Sadece 2022’nin ilk 10 ayında, uluslararası organizasyonlarda bin 503’ü altın, bin 478’i gümüş, bin 579’u bronz olmak üzere 4 bin 560 madalya kazandık.”

Spor kulüpleri ve federasyonlara yapılan desteklere ilişkin rakamları paylaşan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

21 yılda, 30 bin 950 spor kulübüne 332 milyon 917 bin 465 lira nakdi yardım yaptık. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız vasıtasıyla amatör spor kulüplerimize ise bu yıl 280 milyon 749 bin lira nakdi destek sağladık. Federasyonlarımızı da her daim güçlendirdik. Ekim 2022 itibarıyla 61 bağımsız spor federasyonuna 166 milyon 465 bin lira mali destek sağladık. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız vasıtasıyla ise 61 bağımsız spor federasyonunu 2021 yılında 459 milyon 200 bin lira, 2022 yılında 881 milyon 392 bin lira destekle buluşturduk.”

Kasapoğlu, spor diplomasisini, kamu diplomasisinin alt alanı olarak, ülkeler arası diyalogları geliştirmek için etkin şekilde kullandıklarını, 40’tan fazla ülkeyle gençlik ve spor alanında işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını anlattı. A.A.