Ağır Bakım Fabrikası Yeni Yerine Taşınıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 56’ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Yolu üzerinde inşa edilen yeni tesislerine taşınmaya başladığını duyurdu.

Başkan Altay, "Konya'mızın uzun süreli hayallerinden biri daha gerçeğe dönüşüyor. Büyükşehir tarihimizin en büyük kentsel dönüşüm projesinde çok önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Türk Silahlı Kuvvetlerimize kazandırdığımız, Türkiye'nin en modern tesislerine taşınma süreci başladı. Yüzlerce tank ve askeri aracımız, Ağır Bakım'dan yeni tesislere büyük bir titizlikle naklediliyor. Bu sadece bir taşınma değil, aynı zamanda güçlü yarınlara atılan stratejik bir adımdır. Bu dönüşüm, Konya için bir yenilik ve Türkiye için örnek teşkil edecek bir projedir. Hayırlı olsun," ifadelerini kullandı.

Konya'nın kalbinde, Meram Yeniyol ve Meram Eskiyol arasında yer alan 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün taşınma süreci, şehir adına tarihi bir gelişme olarak kaydedildi. Başkan Altay, bu projenin Konya Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük kentsel dönüşüm hamlesi olduğunu vurguladı.

Başkan Altay, "Ülkemizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimize Ankara Yolu üzerinde inşa ettiğimiz, Türkiye'nin en modern tesisinin yapımını tamamladık. Artık büyük taşınma süreci resmen başladı. Yüzlerce tank ve askeri aracın nakliyesi, büyük bir koordinasyon ve özenle gerçekleştiriliyor," dedi.

Beş milyar liralık yatırımla hayata geçirilen yeni fabrikanın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Konya'nın şehircilik vizyonuna da önemli katkı sağlayacağını belirten Başkan Altay, "Yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip, rezerv alanlarıyla birlikte toplam 600 bin metrekare üzerine kurulan bu yeni tesis, her yönüyle örnek bir yatırım oldu. Bu sayede hem savunma sanayimizin kritik bir ihtiyacı giderilmiş oldu hem de Konya'nın merkezinde devasa bir dönüşümün kapısı aralandı," şeklinde konuştu.

Taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından Meram bölgesindeki mevcut 640 bin metrekarelik Ağır Bakım alanının Konya Büyükşehir Belediyesi'ne devredileceğini kaydeden Altay, bu alanın Konyalıların yaşam kalitesini artıracak şekilde planlanacağını bildirdi. Altay, "Şehrimizin merkezinde, nefes alan, yaşam kalitesini yükselten yepyeni bir alan inşa edeceğiz. Burası yeşil alanlar, eğitim alanları, sağlık tesisleri ve sosyal donatılarla zenginleştirilecek. Yıllarca bu topraklarda görev yapan kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni tesislerin ülkemize, askerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. El ele vererek şehrimizin hayallerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz," ifadelerini kullandı.

56’ncı Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün Ateşbaz-ı Veli Mahallesi'ndeki mevcut yerleşkesindeki malzeme ve ekipmanların yeni fabrikaya nakledilmesine yönelik ihale ve organizasyon çalışmaları Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından titizlikle yürütüldü. Milli Savunma Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde devam eden süreçte, malzemelerin özellikleri dikkate alınarak gerekli demontaj ve montaj işlemleri yapılıyor. Yüzlerce tank ve askeri araç, özel taşıma ekipmanları ve geniş güvenlik önlemleri eşliğinde TIR'larla Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’ndeki yeni tesislere güvenle naklediliyor. Günler sürecek bu büyük operasyon, yüksek koordinasyon ve özenle sürdürülüyor.

Editör: F.ÖZKAN