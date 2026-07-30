Selçuk Üniversitesi Tercih Fuarlarında

Selçuk Üniversitesi, üniversite tercih döneminde aday öğrencilere doğru ve bilinçli karar verme sürecinde destek olmak amacıyla Konya'daki önemli fuarlarda öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite, zengin akademik birikimini, kalite odaklı eğitim anlayışını ve sunduğu kapsamlı imkanları fuar katılımcılarına ayrıntılı bir şekilde tanıttı.

Tercih Fuarcılık tarafından Dedeman Konya'da düzenlenen Konya Üniversite Tercih Günleri'nde Selçuk Üniversitesi standı büyük ilgi gördü. Öğrencilerin fakülteler, meslek yüksekokulları, çeşitli eğitim programları, çift ana dal ve yan dal olanakları, Erasmus+ değişim programları, sosyal ve kültürel yaşam ile kariyer fırsatlarına yönelik soruları, üniversite yetkilileri tarafından titizlikle yanıtlandı. Benzer şekilde, Eket Fuarcılık tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Konya Üniversite Tercih Fuarı'nda da aday öğrenciler ve aileleriyle birebir görüşmeler yapılarak detaylı bilgilendirme sağlandı.

Bu buluşmalarda, öğrencilerin ilgi alanları ve gelecek hedefleri doğrultusunda bölüm tercihleri konusunda kapsamlı rehberlik sunulurken, Selçuk Üniversitesi'nin öğrenci odaklı yaklaşımı ve güçlü akademik altyapısı da katılımcılarla paylaşıldı.

Aday öğrencilerle etkileşimlerini aralıksız sürdürecek olan Selçuk Üniversitesi, 30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde "Tercih Tanıtım Günleri" düzenleyecek. Saat 10.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecek bu özel etkinlikte aday öğrenciler, merak ettikleri bölüm ve programlar hakkında birebir görüşmelerle kapsamlı bilgi edinme şansı bulacak. Program dahilinde düzenlenecek kampüs turları sayesinde ise öğrenciler, Selçuk Üniversitesi'nin modern eğitim ortamını, sosyal yaşam alanlarını ve sunduğu geniş kampüs imkanlarını yakından deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Editör: F.ÖZKAN