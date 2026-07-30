Yeşil Vatan İçin Arıcılardan Yangınla Mücadele Desteği

Konya Orman Bölge Müdürlüğü, sorumluluk sahasında faaliyet gösteren arıcılara yönelik, orman yangınlarının önlenmesi ve yangınlara karşı alınması gereken tedbirler konusunda eğitim programı düzenledi. Olcay Orman Fidanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen programa, Konya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Genç ile birlikte yaklaşık 242 arıcı iştirak etti.

Programın açılışını Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın gerçekleştirdi. Eğitimde, teknik personel tarafından arıcılara orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangın riskini azaltmaya yönelik önlemler, yangın anında doğru müdahale yöntemleri ve ihbar süreçleri hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Bu bilgilerin ardından, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve ilk müdahale teknikleri sahada uygulamalı olarak gösterildi.

Ormanlık alanlarda faaliyet gösteren arıcıların yangınlara karşı bilinç düzeyini artırmayı hedefleyen eğitimin sonunda, katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Sertifika töreninde konuşan Konya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Genç, arıcılara yönelik bu değerli eğitimden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Konya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerini sundu.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, orman yangınlarıyla mücadelede toplumun her kesiminin desteğinin hayati önem taşıdığını belirtti. Özellikle ormanlık alanlarda sürekli bulunan arıcıların bilinçli hareket etmesinin, 'Yeşil Vatan'ın korunmasına paha biçilmez bir katkı sağlayacağının altını çizdi.

Editör: F.ÖZKAN