Yaz Kuran Kursu Öğrencileri Futbol Sahasında

Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Müftülüğü iş birliğiyle geleneksel hale getirilen Camiler ve Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası'nın beşincisi başladı. Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen organizasyon, minikler ve yıldızlar kategorilerinde toplam 58 takım ve 754 sporcuyu bir araya getiriyor.

Turnuva kapsamında minikler kategorisinde 30 takım ve 390 sporcu, yıldızlar kategorisinde ise 28 takım ve 364 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Çocukların yaz dönemini verimli ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerine olanak tanıyan turnuva, aynı zamanda dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Organizasyon süresince Karatay Belediyesi tarafından sporcuların ulaşımı sağlanacak, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulacak ve öğrencilere ile antrenörlere hediyeler takdim edilecek.

**Finaller 12 Ağustos 2026'da**

Turnuvanın heyecan dolu final müsabakaları, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nihat Gün Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Minikler kategorisi finali saat 16.00'da, yıldızlar kategorisi finali ise saat 17.00'de başlayacak. Ödül töreni ise aynı gün saat 18.00'de düzenlenecek. Her iki kategoride ilk üç dereceyi elde eden takımlara kupa, madalya ve para ödülü verilecek.

**Başkan Kılca Çocukların Gelişimine Vurgu Yaptı**

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvanın çocukların hem bedensel hem de sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Başkan Kılca, "Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören evlatlarımızın hem verimli vakit geçirmeleri hem de sporla iç içe olmaları amacıyla gelenekselleştirdiğimiz futbol turnuvamızın bu yıl beşincisini düzenliyoruz. Bu turnuva sayesinde çocuklarımız takım ruhunu, arkadaşlık, paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştiriyor. Onların fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlayan bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın her alanda gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, organizasyonda emeği geçen Karatay İlçe Müftülüğümüze, antrenörlerimize ve kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Editör: F.ÖZKAN