Selçuk Üniversitesi Anaokulu Milli Eğitime Bağlandı

Selçuk Üniversitesi ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, Selçuk Üniversitesi Anaokulu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir eğitim kurumu olarak faaliyetlerini sürdüreceği resmiyet kazandı. Protokol, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ile Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in katılımlarıyla imzalandı.

Protokol doğrultusunda, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi'nde yer alan yaklaşık 7 bin 400 metrekarelik anaokulu binası ve bahçesi, mülkiyeti Üniversite'de kalmak şartıyla, 3 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu statüsünde hizmet verecek. Tarafların mutabık kalması halinde bu süre, üçer yıllık dönemler halinde uzatılabilecek.

Böylece, anaokulu öncelikli olarak Üniversite'nin akademik ve idari personelinin 36-68 ay arasındaki çocuklarına yüksek standartlarda okul öncesi eğitim sunmaya devam edecek. Mevzuat çerçevesinde, boş kontenjanlar bulunması durumunda diğer ailelerin çocukları da bu eğitim imkanından faydalanabilecek.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel okul öncesi eğitim programları esas alınarak titizlikle yürütülecek. Yönetici ve öğretmen kadrolarının belirlenmesi ile görevlendirmeleri Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak; eğitim süreçleri ve işletmeye dair tüm çalışmalar ilgili yasal mevzuat çerçevesinde sürdürülecek. Selçuk Üniversitesi ise, anaokulunun kampüs içerisindeki güvenliğini sağlamaya devam edecek, aynı zamanda ihtiyaç halinde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de aktif destek sunacak.

Editör: F.ÖZKAN