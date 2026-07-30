Bitkisel Üretimde Kalite İçin Saha Çalışmaları Devam Ediyor

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, bitkisel üretimde kaliteyi güvence altına almak ve tüketicilere güvenilir gıda sunmak amacıyla saha denetimlerini kesintisiz sürdürüyor.

Bu kapsamda, domates üretim alanlarında Domates Güvesi (Tuta absoluta) ile mücadele için kurulan feromon tuzakları düzenli olarak kontrol ediliyor. Zararlının popülasyon yoğunluğu titizlikle takip edilerek üreticiler, alınması gereken önlemler hakkında detaylı bir şekilde bilgilendiriliyor.

Öte yandan, hasat öncesi pestisit denetimleri çerçevesinde, ilçedeki çilek bahçelerinden alınan numuneler laboratuvar analizleri için gönderiliyor. Yapılan bu analizlerle bitki koruma ürünlerinin bekleme sürelerine uygunluğu denetlenerek, güvenilir ve kalıntısız gıda üretimi destekleniyor.

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin emeğini korumak, ürün kalitesini artırmak ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak adına izleme, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor.

Editör: F.ÖZKAN