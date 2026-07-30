KTO Karatay Endüstriyel Tasarım Bölümünü Açıyor

KTO Karatay Üniversitesi, eğitim alanını geleceğin mesleklerine odaklanan yeni programlarla genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde ilk öğrencilerini kabul edecek olan Endüstriyel Tasarım Bölümü, teknoloji, estetik ve üretimi harmanlayan eğitim anlayışıyla geleceğin öncü tasarımcılarını yetiştirmeyi hedefliyor. KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altunok, yeni açılan bölümün eğitim yaklaşımı, sunduğu imkânlar ve kariyer fırsatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

**Endüstriyel Tasarım, Geleceğin Meslekleri Arasında Parlıyor**

Endüstriyel tasarımın, yaşamın her alanına dokunan yenilikçi çözümler üreten çok yönlü bir disiplin olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Altunok, “Endüstriyel tasarım, seri üretime konu olan ürünlerin işlevselliğini, kullanıcı deneyimini, estetik değerini ve üretilebilirliğini bir arada ele alan bütüncül bir süreçtir. Günlük hayatta kullandığımız akıllı saatlerden elektrikli araçlara, ergonomik mobilyalardan medikal cihazlara kadar pek çok ürün, endüstriyel tasarımcıların imzasını taşımaktadır. Hayal gücü ile mühendisliği, estetik ile işlevselliği buluşturan bu disiplin, günümüzün olduğu kadar geleceğin de en önemli meslek alanlarından biridir” dedi.

**Proje ve Uygulama Odaklı Eğitim Modeli**

Bölümün, uygulama ağırlıklı eğitim modeliyle öne çıktığını belirten Altunok, öğrencilerin eğitim sürecinde gerçek tasarım problemleri üzerinde çalışacağını ifade etti. Altunok sözlerine şöyle devam etti: “Bölümümüzde tasarım stüdyoları eğitimin merkezinde yer alıyor. Öğrencilerimiz, fikir geliştirmeden prototip üretimine kadar tüm tasarım süreçlerini deneyimleyecek. Bunun yanında kullanıcı odaklı tasarım, ergonomi, malzeme bilgisi, üretim teknolojileri ve dijital tasarım araçları gibi alanlarda kapsamlı eğitim alarak sektöre donanımlı profesyoneller olarak hazırlanacak. Öğrenciler, el çizimi becerilerinin yanı sıra üç boyutlu modelleme, dijital görselleştirme ve prototipleme programlarını etkin şekilde kullanmayı öğrenecek ve tasarımın üretim süreçleriyle birlikte ele alınması mezunlarımıza önemli bir rekabet avantajı sunacak.”

**Geleceğin Teknolojileriyle Uyumlu Tasarım Eğitimi**

Endüstriyel tasarımın, hızla dönüşen teknoloji dünyasıyla birlikte sürekli bir evrim içinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Altunok, “Bölümümüzde akıllı ürünler, nesnelerin interneti (IoT), sürdürülebilir tasarım anlayışı ve kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımlar önemli bir yere sahip. Çevre dostu malzemeler, döngüsel ekonomi yaklaşımı ve dijital teknolojilerle bütünleşen tasarım anlayışı, sektörün geleceğini şekillendirecek temel unsurlar arasında yer alıyor. Öğrencilerimiz, eğitim sürecinde bu alanlardaki güncel gelişmeleri uygulamalı olarak takip etme fırsatı bulacak” şeklinde konuştu.

**Mezunlara Geniş Kariyer Olanakları**

Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunlarının otomotiv, ulaşım, elektronik, beyaz eşya, medikal teknolojiler, mobilya, ambalaj, giyilebilir teknolojiler ve Ar-Ge merkezleri başta olmak üzere birçok sektörde görev alabileceğini dile getiren Altunok, “Mezunlarımız; endüstriyel tasarımcı, ürün tasarımcısı ve Ar-Ge uzmanı gibi farklı pozisyonlarda kariyer inşa edebilecek. Girişimcilik ve serbest çalışma imkânları da sunan bölümümüz, öğrencilerin kendi tasarım ofislerini kurmalarına veya ulusal ve uluslararası projelerde yer alma fırsatı elde etmelerine olanak tanıyacak” dedi.

**“İlk Öğrencilerimizi Bekliyoruz”**

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yeni açılan Endüstriyel Tasarım Bölümünün, üretmeyi, tasarlamayı, teknolojiyle estetiği buluşturmayı ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefleyen gençler için önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Altunok, “Üniversitemizde ilk kez öğrenci kabul edeceğimiz Endüstriyel Tasarım Bölümümüz ile geleceğin tasarımcılarını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İnsan yaşamına değer katacak ürünler geliştirmek, tasarım odaklı düşünme becerisini profesyonel bir mesleğe dönüştürmek ve geleceğin teknolojilerine yön verecek projeler üretmek isteyen tüm üniversite adaylarını KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümüne davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Editör: F.ÖZKAN