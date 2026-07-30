Meram Uzunharmanlar Pazarı Baştan Sona Yenilendi

Meram Belediyesi, vatandaşlara ve esnafa daha modern, estetik ve konforlu bir alışveriş ortamı sunmak amacıyla Uzunharmanlar Salı Pazarı'nda yenileme çalışması başlattı. Kalfalar Pazarı olarak da bilinen ve yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alanda 154 esnafa ev sahipliği yapan pazar yeri, çatıdan idari binaya, çelik konstrüksiyondan giriş kapılarına kadar birçok bölümüyle baştan sona yenileniyor.

Meram Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar yerinin mevcut çatısı tamamen yenilenirken, yılların etkisiyle yıpranan çelik taşıyıcı sistemlerin bakımı ve boyama işlemleri de yapılıyor. Ayrıca, idari binanın genel bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor; giriş ve çıkışlarda yer alan eski kapılar ise otomatik panjur kapılarla değiştiriliyor. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Uzunharmanlar Salı Pazarı, daha güvenli bir yapıya ve çok daha fonksiyonel kullanım alanlarına sahip olacak. Projenin sonbahar aylarında hizmete açılması planlanıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekipten detaylı bilgi aldı. Başkan Kavuş, pazar alanındaki bu dönüşümün hem esnafın hem de vatandaşların uzun süredir dile getirdiği talepler doğrultusunda hayata geçirildiğini vurguladı. Yaptığı açıklamada, pazar alanlarını sık sık ziyaret ettiklerini belirten Kavuş, "Esnaf ve vatandaşlarımızın eskiyen, yıpranan pazar sistemine yönelik beklentilerini yakından takip ettik. Eski görüntünün yenilenmesi konusunda ciddi bir talep vardı. Biz de bu beklentileri karşılamak üzere hemen harekete geçtik," dedi.

Başkan Kavuş, projenin detaylarına ilişkin şunları ekledi: "Ekonomik ömrünü tamamlayan tüm bölümleri, çelik profiller hariç, yeni nesil malzemelerle kaplıyoruz. Bu sayede pazar alanını modern, temiz, aydınlık ve doğal ışıktan en iyi şekilde faydalanılan bir yapıya dönüştürüyoruz. Burası, mahallemizin yaşadığı dönüşümün önemli bir parçası olacak. Vatandaşlarımız, modern, konforlu, temiz ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapma imkânına kavuşacak. Ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda farklı etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı bir alan oluşturuyoruz." Meram genelindeki pazar alanı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Kavuş, "Eskimiş pazar yerlerini yenilemenin yanı sıra, açık pazar alanlarını da kapalı hale getirme gayretimiz devam ediyor," şeklinde konuştu.

Editör: F.ÖZKAN