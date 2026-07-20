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ÇUMRA’DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda yürütülen hazırlık, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor. Bu kaps

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ÇUMRA’DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Yazar: F.ÖZKAN

Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda yürütülen hazırlık, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, yeni döneme hazırlık faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdüğü Hürriyet İlkokulunu ziyaret eden Altunyaldız, okul binası ve çevresinde yürütülen çalışmaları yakından inceledi.

Ziyaret sırasında okul idarecileri ve yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, devam eden tadilat, boya, badana ve genel bakım çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. H.BİLGİLİ

Editör: F.ÖZKAN

ÇUMRA’DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR - 1

ÇUMRA’DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR - 2

ÇUMRA’DA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR - 3