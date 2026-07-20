Çumra Belediyesi tarafından organize edilen Çumra Mezunlar Buluşmasının ilk hafta etkinlikleri gerçekleştirildi. Yıllar önce aynı sıraları paylaşan, aynı koridorlarda koşturan ve aynı hayallerin peşinden giden eski dostlar, düzenlenen organizasyonda yeniden bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, mezunlar eski günleri yad ederek hasret giderdi.

Programda mezunlarla yakından ilgilenen ve onlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, organizasyonun ilçenin sosyal bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Başkan Aydın, Çumra Belediyesi olarak düzenlenen Çumra Mezunlar Buluşmasının ilk haftasında, yıllar önce aynı okulları paylaşan, aynı sıralarda hayaller kuran mezunlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık diyerek şöyle devam etti: Geçmişin güzel hatıralarını yeniden canlandırırken, dostlukların ilk günkü sıcaklığını koruduğuna bir kez daha şahit olduk. Anıların ve samimi sohbetlerin eşlik ettiği bu güzel buluşma, hepimiz için unutulmaz bir gün oldu.

Başkan Mehmet Aydın, etkinliğe yoğun katılım gösteren tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, bu güzel geleneğin devam edeceğinin müjdesini verdi. Programa katılarak bu anlamlı organizasyona değer katan tüm mezunlarımıza gönülden teşekkür ediyorum diyen Aydın, Çumra Mezunlar Buluşmamız, önümüzdeki haftalarda farklı okullarımızın mezunlarıyla devam edecek diyerek sözlerini tamamladı. Çumra Belediyesi'nin ev sahipliğinde önümüzdeki haftalarda da sürecek olan buluşmalar, farklı dönem ve okul mezunlarını bir araya getirmeye devam edecek. M.SAPMAZ