Atmosfer Gençlik Merkezi'ne Eurodesk Jüri Özel Takdiri

Konya Büyükşehir Belediyesi Atmosfer Gençlik Merkezi Eurodesk Temas Noktası, gençlik alanındaki başarılı çalışmalarıyla uluslararası alanda takdir topladı. Merkez tarafından Erasmus Günleri kapsamında düzenlenen "Konya Youth Festival", Eurodesk Awards 2026'da "Jüri Özel Takdiri (Honourable Mention)" ödülüne layık görüldü.

Avrupa genelinde Eurodesk Brussels Link tarafından düzenlenen Eurodesk Awards 2026'ya 36 farklı ülkeden 200'den fazla proje başvurusu yapıldı. Bu yoğun rekabet ortamında "Konya Youth Festival"in ödüle layık görülmesi, Konya'nın gençlik çalışmalarındaki öncü konumunu bir kez daha pekiştirdi.

Yaklaşık 750 genci bir araya getiren "Konya Youth Festival", katılımcılara Erasmus+, Avrupa Dayanışma Programı, eğitim, staj, gönüllülük ve gençlik değişimi gibi çeşitli fırsatlar hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Festival boyunca gerçekleştirilen atölye çalışmaları, deneyim paylaşımları ve interaktif etkinliklerle gençlerin kişisel gelişimleri desteklenirken, Avrupa gençlik programlarına katılımları teşvik edildi.

Editör: F.ÖZKAN