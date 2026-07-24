Konya Bilim Merkezi'nde Çocuklara Özel Yaz Bilim Kampları

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konya Bilim Merkezi, yaz tatilini bilim ve teknolojiyle iç içe geçirmek isteyen çocuklara özel Yaz Bilim Kampları düzenliyor. Merkez, 7-11 yaş aralığındaki öğrencileri birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinliklerle bilimle buluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni nesillerin bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Altay, "7-9 ve 9-11 yaş aralığındaki yavrularımız için birbirinden eğitici ve eğlenceli bilim içerikleri hazırladık. Kamplarımıza katılan tüm bilim kaşiflerine başarılar diliyor, onların gelişimi için gecesini gündüzüne katan ailelere de teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Bu yaz döneminde de bilim meraklısı çocukları en güzel şekilde ağırladıklarını belirten Başkan Altay, bilim kamplarının çocukların teknolojiyi sadece tüketen değil, geliştiren ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğunu kaydetti. Altay, "Burada edindikleri deneyimler onların özgüvenini artırırken, takım çalışması, tasarım odaklı düşünme ve problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerini de güçlendiriyor," diye ekledi. Kamplara katılan öğrenciler de yaz tatillerini faydalı etkinliklerle değerlendirmekten ve Konya Bilim Merkezi'ni çok sevmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yeni Temalarla Zengin İçerik

Konya Bilim Merkezi tarafından organize edilen Yaz Bilim Kampları, bu yıl "Küçük Kâşifler", "Genç Bilimciler" ve "Meraklı Mucitler" temalarıyla yaş gruplarına uygun zengin içerikler sunuyor. Kamplarda öğrenciler; tasarım, kodlama, dijital oyun geliştirme, STEM uygulamaları, doğa temelli çalışmalar ve takım odaklı projelerle üretmenin heyecanını yaşıyor. Öğrenciler, yeni teknolojileri etkin kullanmayı öğrenirken, kendi dijital oyunlarını geliştirme, ürün tasarlama, STEM yaklaşımıyla disiplinler arası düşünme, çevreye duyarlı projeler üretme ve ekip çalışmasıyla çözüm geliştirme gibi önemli kazanımlar elde ediyor. Eğlenerek öğrenme modeliyle gerçekleştirilen eğitimler sayesinde çocuklar hem üretmenin keyfini çıkarıyor hem de bilimsel düşünme becerilerini geliştirerek geleceğe daha donanımlı hazırlanıyor.

Master Kamp Programı Yeniliği

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen Master Kamp programı, ortaokul öğrencilerine yönelik. Bilimsel düşünme, problem çözme, tasarım odaklı çalışma ve takım halinde üretim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu disiplinler arası programda öğrenciler; fizik, mühendislik tasarımı, astronomi ve matematik alanlarında uygulamalı atölyelere katılarak her hafta belirlenen büyük bir probleme çözüm üretiyor. Programın sonunda düzenlenen tasarım yarışmalarında öğrenciler, geliştirdikleri projeleri jüriye sunarak bilimsel düşünme süreçlerini deneyimleme fırsatı buluyor. Dört hafta sürecek programla öğrenciler; yenilenebilir enerji sistemlerinden sürdürülebilir tarıma, Mars kolonilerinden akıllı şehirlere ve geleceğin yaşam alanlarına kadar birçok güncel bilim ve teknoloji konusunu deneyimleyerek öğreniyor.

TÜBİTAK Yaz Akademisi de Konya Bilim Merkezi'nde

Yaz Bilim Kampları'nın yanı sıra Konya Bilim Merkezi, TÜBİTAK Yaz Akademisi'ne de ev sahipliği yapıyor. Bu akademi kapsamında öğrenciler; temel bilimler, teknoloji ve mühendislik alanlarında hazırlanan uygulamalı eğitimlere katılırken, robotik ve kodlama, mühendislik tasarım uygulamaları, teknoloji atölyeleri, deneysel çalışmalar ve etkileşimli öğrenme etkinlikleri aracılığıyla yeni bilgiler ediniyor.

Her yaştan insana bilimi sevdirme misyonuyla kurulan Konya Bilim Merkezi'nde Yaz Bilim Kampları 31 Temmuz Cuma, TÜBİTAK Yaz Akademisi ise 7 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Editör: F.ÖZKAN