Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çumra'da tarım İşçileriyle Buluştu

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Çumra ilçesinde çalışan mevsimlik tarım işçilerini ve ailelerini ziyaret etti. Gerçekleşen buluşmada İl Müdürü Topal, vatandaşlarla sıcak bir sohbet ortamı kurarak onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ziyaret kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgiler veren Arif Topal, çocukların ve ailelerin sosyal refahını artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Saha çalışmaları çerçevesinde, paydaş kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu çalışmaların, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşma ve destek sağlama amacı taşıdığı belirtildi.

Editör: F.ÖZKAN