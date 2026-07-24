Karatay'ın Lavanta ve Gül Parkları Ziyaretçilerden Tam Not Aldı

Karatay Belediyesi'nin gözde projelerinden Lavanta Bahçesi ve Mevlana Gül Parkı, mor lavantaların ve rengarenk güllerin oluşturduğu büyüleyici atmosferiyle yaz sezonunda da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Konya'nın önemli cazibe merkezleri arasında yer alan bu iki özel alan, doğal güzelliği, huzurlu ortamı ve çeşitli etkinlikleriyle her yaştan ziyaretçinin beğenisini topluyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçi, Karatay'ın bu eşsiz güzelliklerine duydukları hayranlığı ve memnuniyeti Hatıra Defteri'ne yazdıkları samimi mesajlarla ifade etti. Doğayla iç içe huzurlu anlar geçiren misafirler, deneyimlerini sadece fotoğraf kareleriyle değil, duygu yüklü bu mesajlarla da ölümsüzleştirdi. Notlarda, Karatay Belediyesi'nin çevre yatırımlarına, yeşil alan çalışmalarına ve gösterilen misafirperverliğe yönelik övgü dolu sözler dikkat çekti.

**Hatıra Defterine Duygu Dolu Mesajlar**

Afyon'dan gelen Muallim Said, "Yollar çiçekli, yol arkadaşları gülden... Sağımız gül olsun, solumuz gül olsun, önünüz gül olsun, arkanız gül kalsın. Geldik, gördük, sevdik, sevildik gidiyoruz." diyerek derin duygularını ifade ederken, Mustafa Asaf Sayaner ise "Böyle güzel projelerin devamını dilerim. Biz buraya üç arkadaş geldik ve çok beğendik." yorumunu yaptı. Çorumlu aileler Gül Parkı'nın Konya'ya kattığı ayrı güzelliği vurgulayarak Karatay Belediyesi'ne teşekkürlerini iletirken, Tunç Ailesi de bu güzel çalışmaların devamını diledi.

Aksaray'dan gelen İsmail Bozdağ, sosyal medyadan görüp geldiği bahçeler için "Gelip görmeye değermiş." derken, Recep Kayabaşı ise Karatay Belediyesi'nin örnek çalışmalarını ve bahçenin düzenini takdir etti. Çocuk ziyaretçilerden Elif Eslem Aydın, "Çok güzel bir bahçe, güllerle dolu. Karşısındaki lavanta bahçesi de harika." sözleriyle mutluluğunu dile getirirken, Ebrar Akkuş da "Gül Bahçesi ve Lavanta Bahçesi çok güzel. Emekleriniz için teşekkürler." diyerek beğenisini ifade etti.

İlk kez Konya'yı ziyaret eden Ulema Ailesi, "Konya'yı zaten seviyorduk, şimdi daha da sevdik. Cennetten bir parça gibi olmuş." sözleriyle hayranlıklarını paylaşırken, Hatay'dan gelen Ural Ailesi de Karatay Belediyesi'ne şükranlarını sundu. Kocaeli'nden gelen Elif Selvi ve Güncü Ailesi, bu güzellikleri görmek için çıktıkları yolculuğun beklentilerinin üzerinde geçtiğini belirtirken, Nur, Ebru, Kezban ve İkram ise "Gez dünyayı, gör Konya'yı." sözünün Karatay'da vücut bulduğunu söyledi.

Mahmut Kesik'in "Güllerle gönlümüzü fetheden Karatay Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Göz ve gönül zevkimize hitap eden bu güzel hizmet için şükranlarımı sunuyorum." şeklindeki anlamlı mesajı, genel memnuniyetin bir özeti niteliğindeydi. Hatıra Defteri'ne bırakılan yüzlerce mesajda ziyaretçiler; bahçelerin doğal güzelliği, huzurlu atmosferi, temizliği, düzeni ve etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, birçoğu Karatay'ı yeniden ziyaret etme arzusunu ifade etti.

**Kılca: Misafirlerimizin Memnuniyeti Bizi Daha Fazla Çalışmaya Teşvik Ediyor**

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi ve Mevlana Gül Parkı'nın her geçen yıl artan bir ilgiyle ziyaret edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Hatıra Defteri'ne yazılan samimi mesajların kendileri için paha biçilmez bir anlam taşıdığını ifade etti.

Başkan Kılca, "Lavanta Bahçemiz ve Mevlana Gül Parkımızın her yaştan ziyaretçimizin beğenisini kazanması bizleri son derece sevindiriyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerimizin Hatıra Defteri'ne bıraktığı her güzel mesaj, emeklerimizin karşılığını aldığımızı gösteriyor. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek, Karatay'a yeni sosyal yaşam alanları kazandırma noktasında bizlere güç ve motivasyon veriyor." dedi.

Başkan Hasan Kılca sözlerini şöyle tamamladı: "Karatay'da doğayla iç içe, huzurlu ve güvenli yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin ve şehrimizi ziyaret eden tüm misafirlerimizin güzel düşünceleri bizim için çok kıymetli. Karatay'ımıza gösterdikleri ilgi ve nazik mesajları için tüm ziyaretçilerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Editör: F.ÖZKAN