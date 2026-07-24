Karatay Belediyesi Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi

Karatay Belediyesi, hizmet içi eğitim programları çerçevesinde personeline yönelik 'Temel İlk Yardım Eğitimi' düzenledi. Programda, temel ilk yardım uygulamalarına dair hem teorik hem de uygulamalı bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen 16 saatlik eğitim, Karatay Belediyesi ile Konya İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı onaylı eğitimde, belediye çalışanlarının hem iş hem de günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri acil durumlara bilinçli ve etkin müdahale edebilmeleri için kapsamlı bilgiler aktarıldı. Program içeriğinde olay yeri değerlendirmesi, temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıklarında acil müdahale teknikleri, kanamalar, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler ve yanıklara yönelik doğru ilk yardım yaklaşımları detaylı bir şekilde işlendi.

Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı örneklerle pekiştirilen eğitimde katılımcılar, acil durumlarda izlenmesi gereken doğru müdahale yöntemlerini öğrenme ve pratik etme fırsatı yakaladı. Özellikle maketler üzerinde gerçekleştirilen temel yaşam desteği uygulamalarıyla kalp masajı, suni teneffüs ve otomatik eksternal defibrilatör (OED) kullanımı konularında uygulamalı deneyim kazandılar. Bu sayede, personelin hem iş hem de sosyal yaşamında karşılaşabileceği sağlık sorunlarına karşı daha bilinçli ve donanımlı olması amaçlandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hizmet içi eğitim programlarının personelin mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

'Karatay Belediyesi olarak, çalışanlarımızın mesleki gelişimlerinin yanı sıra, günlük yaşamda ve görevleri sırasında karşılaşabilecekleri acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını da büyük bir öncelikle ele alıyoruz. İlk yardım konusunda edinilen doğru bilgiler ve zamanında yapılan bilinçli müdahaleler, hayat kurtarıcı bir öneme sahiptir. Bu kapsamda düzenlediğimiz eğitimlerle personelimizin ilk yardım bilincini artırmayı, olası acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalede bulunabilecek bilgi ve beceriye ulaşmalarını hedefliyoruz. Farklı konu başlıklarıyla hizmet içi eğitim programlarımızı sürdürerek çalışanlarımızın gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz.'

Editör: F.ÖZKAN