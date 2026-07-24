YKS 2026 Çumra İlçe Dereceleri Belli Oldu

Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını duyurdu. Türkiye genelinde ilk 100.000 sıralamasına giren öğrencileri tebrik etti.

Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başarılı öğrenciler tebrik edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sonuçlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören ve Türkiye genelinde ilk 100.000 sıralamasına girmeyi başaran öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. Bu gurur verici başarıda emeği geçen okul yöneticilerimize, fedakar öğretmenlerimize ve kıymetli velilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Öğrencilerimize yükseköğrenim hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyoruz. İlçemize bu değerli gururu yaşatan tüm öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyor, kendilerini bir kez daha tebrik ediyoruz.”

Editör: F.ÖZKAN