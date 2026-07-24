Selçuk Üniversitesi 500 Bininci Mezununu Verdi

Selçuk Üniversitesi, eğitim hayatına başladığı günden bu yana yarım milyonu aşkın mezun verdi. Üniversitenin 500 bininci mezunu olma onurunu yaşayan Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Betül Korkmaz, diplomasını Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’dan aldı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından Selçuk Üniversitesinin 500 bininci mezunu Betül Korkmaz’ı makamında ağırlayarak tebrik etti ve diplomasını takdim etti. Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Yılmaz, Genel Sekreter Mevlüt Büyükmesci ile birlikte Korkmaz’a dernek tarafından hazırlanan özel hediye ve plaketi sundu.

Bu anlamlı buluşmanın, mezunlarla üniversite arasındaki güçlü bağı daha da pekiştireceğini vurgulayan Rektör Yılmaz, yeni kurulan Mezunları ve Mensupları Derneğinin bu hedef doğrultusunda önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. Prof. Dr. Yılmaz, “Selçuk Üniversitesi bugün Türkiye'nin en güçlü mezun ağlarından birine sahip. Konya'dan Ankara'ya, İç Anadolu'dan farklı şehirlere kadar geniş bir coğrafyada, mutlaka Selçuk Üniversitesi ile yolu kesişmiş birine rastlamak mümkün. 500 bininci mezunumuz Betül Korkmaz vesilesiyle bu farkındalığı daha da artırmak ve mezunlarımızla bağımızı mezuniyet sonrasında da güçlü bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu yıl kurduğumuz Derneğimiz de bu birlikteliğin en önemli adresi olacak. Bu vesileyle değerli mezunumuzu tebrik ediyor, meslek hayatında ve uzmanlık sınavında üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesinin 500 bininci mezunu olmanın kendisi için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Betül Korkmaz ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Diplomamı Sayın Rektörümüzün elinden almak, bu özel günü benim için daha da unutulmaz kıldı. Meslek hayatımdaki en büyük hedefim, DUS’u (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı) kazanarak uzmanlık eğitimime yine Selçuk Üniversitesinde devam etmek. Diş Hekimliği Fakültemiz, köklü geçmişi, alanında yetkin akademik kadrosu ve sunduğu kapsamlı uygulama imkanlarıyla bana çok değerli katkılar sağladı. Bu nedenle, diş hekimliği eğitimi almayı düşünen tüm aday öğrencilere Selçuk Üniversitesini gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum.”

Editör: F.ÖZKAN