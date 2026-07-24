Motorize Zabıta Ekiplerle Sahada

Meram Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendirme hedefiyle zabıta hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Zabıta Müdürlüğü bünyesine kazandırılan motorize ekiplerle hizmet filosu güçlendirildi. Güvenli sürüş eğitimlerini başarıyla tamamlayan bu özel ekipler, ilçede daha hızlı müdahale, daha etkin denetim ve daha güvenli hizmet sunmaya başladı.

Belediye, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunma vizyonu doğrultusunda motorize zabıta ekipleriyle kapasitesini artırıyor. İlçe genelinde denetim ve ihbarlara müdahale sürelerini önemli ölçüde kısaltacak olan bu ekipler, göreve başlamadan önce kapsamlı güvenli sürüş eğitimlerinden geçirildi. Bu sayede hem hizmet kalitesinin yükseltilmesi hem de görev sırasında personel ve vatandaş güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması hedefleniyor.

Motorize ekipler, şehrin farklı noktalarında yaşanabilecek ihbarlara daha kısa sürede ulaşma, yoğun trafik koşullarından daha az etkilenme ve özellikle dar sokaklar ile araç erişiminin zor olduğu bölgelerde etkin görev yapabilme imkânı sunuyor. Bu yeni uygulamayla zabıta ekiplerinin sahadaki hareket kabiliyeti artarken, denetim faaliyetleri de daha planlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanıyor. Motorize ekipler sayesinde denetimlerin daha sık ve etkili gerçekleştirilmesi ile sahadaki koordinasyonun güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

Ekiplerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için verilen güvenli sürüş eğitimleri; motosiklet hâkimiyeti, ani fren teknikleri, engelden kaçış manevraları, trafikte risk yönetimi, koruyucu ekipman kullanımı ve acil durum senaryoları gibi konuları uygulamalı olarak kapsadı. Bu eğitimlerle personelin yalnızca sürüş becerileri geliştirilmekle kalmayıp, trafikte güvenli hareket etme kültürünün de pekiştirilmesi hedeflendi. Zamanla yarışan motorize zabıta ekipleri için güvenli sürüşün hayati önem taşıdığı vurgulanan eğitimlerde, hızlı ulaşımın ancak doğru teknikler ve bilinçli sürüşle anlam kazandığı belirtildi. Böylece hem görev etkinliği artırılırken hem de olası trafik riskleri en aza indirgeniyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap verebilmek ve sahadaki hizmet kalitesini daha da yükseltmek amacıyla Zabıta Müdürlüğünü sürekli güçlendirdiklerini ifade etti. Motorize ekiplerin ilçenin dört bir yanında hizmetlerin daha etkin yürütülmesine önemli katkı sağlayacağını belirten Başkan Kavuş, “Belediyecilikte hız kadar doğru ve güvenli hizmet de büyük önem taşıyor. Motorize zabıta ekiplerimiz sayesinde ilçemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın taleplerine ve karşılaşılan olumsuzluklara çok daha kısa sürede müdahale edebileceğiz. Ancak bizim için hızın yanında güvenlik de vazgeçilmez bir önceliktir. Bu nedenle ekiplerimizin göreve başlamadan önce kapsamlı güvenli sürüş eğitimlerinden geçmesini son derece önemsiyoruz. İyi eğitim almış, bilinçli ve donanımlı personel hem kendi güvenliğini koruyacak hem de vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunacaktır” şeklinde konuştu.

Editör: F.ÖZKAN