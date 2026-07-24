Konya Orman Bölge Müdürlüğünden Karaman Üniversitesine Ziyaret

Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın liderliğindeki heyet, Orman Genel Müdürlüğü'nün gençlerin ormancılık faaliyetlerine aktif katılımını artırmak amacıyla yürüttüğü “Üniversite Orman Kulüplerinin Kurulması ve Gençlik Faaliyetleri” çalışmaları kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı’yı makamında ziyaret etti. Heyette Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Er, Basın ve İletişim Şube Müdürü Fatih Karaaslan ile Karaman ve Ermenek Orman İşletme Müdürleri de yer aldı.

Ziyaretin ana gündemi, üniversite öğrencilerinin çevre ve ormancılık faaliyetlerine gönüllü katılımını teşvik etmek, doğa ve orman bilincini genç nesillere aktarmak amacıyla üniversite bünyesinde kurulması planlanan Orman Kulüpleri oldu. Görüşmede, öğrencilerin bu kulüpler aracılığıyla ormancılık faaliyetlerine daha aktif katılım sağlamasının önemi vurgulandı.

Toplantıda, orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması, öğrencilerin Orman Yangın Gönüllüsü faaliyetlerine katılımının desteklenmesi, ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarında gençlerin daha etkin rol alması gibi konular detaylı olarak ele alındı. Ayrıca, çevre ve sürdürülebilirlik temalı projelerin geliştirilmesi ile teknik gezi, eğitim, panel ve seminer gibi ortak faaliyetlerde iş birliği yapılması hususunda mutabakata varıldı.

Editör: F.ÖZKAN