Çumra Özel Eğitim Uygulama Okulu Açıldı

Millî Eğitim Bakanlığı onayıyla resmi açılışı yapılan Çumra Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. ve II. Kademe), ilçedeki özel gereksinimli bireyler için yeni bir umut kaynağı oldu.

Haydar Fadim Kocaer Fen Lisesi'nin yanında, Halime Hatun Anaokulu'nun taşınmasıyla boşalan binada faaliyet gösterecek olan bu okul, özel gereksinimli öğrencilere nitelikli eğitim fırsatları sunacak. Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından Orta-Ağır Düzey Zihinsel Yetersizlik ve Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı konulan öğrenciler, bu özel okulda eğitim alabilecek.

Uzman eğitimciler eşliğinde, bireysel gelişimlerine uygun eğitim programları ile geleceğe hazırlanacak öğrenciler, I. Kademe'de (İlkokul) 1, 2, 3 ve 4. sınıf, II. Kademe'de (Ortaokul) ise 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde eğitim görecekler.

Modern Eğitim Ortamı

Okul, özel öğrencilerin akademik, sosyal ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik modern bir eğitim ortamı sunuyor. İçerisinde 8 tam donanımlı derslik ve günlük yaşam ile el becerilerini destekleyen 3 uygulama atölyesi bulunuyor. Mevzuata uygun olarak belirlenen küçük sınıf mevcutları sayesinde yaklaşık 40-50 özel öğrenciye kaliteli ve bireyselleştirilmiş eğitim imkânı sağlanacak.

Çumra İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, özel eğitim alanındaki bu önemli yatırımın ilçeye kazandırılmasında emeği geçen başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti. Yetkililer, Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun Çumra'ya, öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, evlatların başarılarla dolu bir eğitim hayatı geçirmesini temenni etti.

Editör: F.ÖZKAN