Avrupa Bisiklet Başkenti Konya Oryantiring Etkinliklerine Sahne Oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanına sahip Konya'da bisiklet ve aile oryantiringi etkinlikleriyle büyük bir coşkuya sahne oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonlarda, hem bisiklet tutkunları hem de aileler doğayla iç içe parkurlarda hem spor yapma hem de yön bulma becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Meram Tavusbaba Piknik Alanı'nda düzenlenen Bisiklet Oryantiringi etkinliği, katılımcıların doğayla uyumlu bir parkurda haritaları takip ederek belirlenen kontrol noktalarına en kısa sürede ulaşma mücadelesine sahne oldu. 14-20 yaş ve 20 yaş üstü olmak üzere iki farklı kategoride toplam 100 sporcunun katıldığı bu zorlu yarışta, dayanıklılık ve yön bulma becerileri ön plana çıktı. Zamana karşı verilen mücadele, bisiklet sporuna farklı bir boyut kazandırarak katılımcılardan tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin ailelere özel olarak düzenlediği Aile Oryantiringi de renkli anlara sahne oldu. Anne, baba ve çocuklardan oluşan takımların yarıştığı etkinlik, ailece spor yapmanın ve kaliteli zaman geçirmenin keyfini yaşattı. 8-10 yaş kız, 8-10 yaş erkek, 11-13 yaş kız ve 11-13 yaş erkek olmak üzere dört ayrı kategoride toplam 256 yarışmacı parkurdaki hedef noktalarına ulaşmak için mücadele etti. Bu etkinlikte aileler, sadece yön bulma yeteneklerini değil; aynı zamanda iletişim, dayanışma ve takım ruhunu da güçlendirme imkanı buldu. Çocuklar ise anne ve babalarıyla ortak bir hedefe ulaşmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Editör: F.ÖZKAN