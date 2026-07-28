Konya'nın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 91'e Yükseldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin köklü mutfak kültürüne ait iki yeni lezzetin daha coğrafi işaret tescili aldığını müjdeledi. Karamık Otlu Çorba ve Sille Kurabiyesi'nin tescillenmesiyle Konya'nın coğrafi işaretli ürün sayısı 91'e ulaştı. Başkan Altay, “Konya'mız, sahip olduğu eşsiz gastronomi kültürüyle ülkemizin önde gelen şehirlerinden biridir. Şehrimizin yöresel değerlerini kayıt altına alma, tanıtma ve ekonomik değere dönüştürme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Altay, Konya'nın zengin gastronomi mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına yoğun bir çaba gösterdiklerini vurguladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük ve 9 bin 500 yıllık şehircilik geçmişiyle Türkiye Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'nın, binlerce yıllık süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Altay, şehirde yalnızca tarihi ve kültürel eserlerin değil, zengin mutfak kültürünün de yaşatıldığını ifade etti.

“Konya'mız, köklü gastronomi kültürüyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Bu kapsamda şehrimize özgü ürünlere coğrafi işaret alarak hem tanıtımına hem de yaşatılmasına önemli katkılar sağlıyoruz,” diyen Başkan Altay, son olarak belediyenin başvurusuyla Karamık Otlu Çorba ve Sille Kurabiyesi'nin tescil edildiğini belirtti. Altay, bu tescillerin hem kültürel mirasın korunması hem de eşsiz lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük bir önem taşıdığını kaydetti. “Yeni tescillerle birlikte Konya mutfağının sadece bir yemek kültürü değil; aynı zamanda yaşayan bir tarih ve şifa kaynağı olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Şehrimizin yöresel değerlerini kayıt altına almaya, tanıtmaya ve ekonomik değere dönüştürmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi bu eşsiz lezzetleri tatmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yörük Kültüründen Gelen Doğal Şifa Karamık Otlu Çorba

Geleneksel Yörük yaşamının doğayla kurduğu derin bağın en lezzetli örneklerinden biri olan Karamık Otlu Çorba, coğrafi işaret tesciliyle mutfak mirasındaki yerini sağlamlaştırdı. Doğada yalnızca 15 günlük kısa bir zaman diliminde toplanabilen nadide Karamık otuyla hazırlanan bu çorba, sadece damaklarda unutulmaz bir tat bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda asırlık bir şifa reçetesi sunuyor. Vücuttaki enfeksiyonların atılmasına yardımcı olan ve sindirim sistemini düzenleyen yapısıyla Karamık Otlu Çorba, Konya’nın fonksiyonel ve sağlıklı gastronomi anlayışının en kıymetli sembollerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sille'nin Çok Kültürlü Hafızası Sille Kurabiyesi

Konya’nın binlerce yıllık hoşgörü iklimini ve bir arada yaşama kültürünü günümüze taşıyan Sille Kurabiyesi, tescillenen bir diğer kültürel mirasımız oldu. Tarihi Sille beldesinde asırlarca yan yana yaşayan Rum ve Türk halklarının ortak mirası olan bu özel kurabiye; dini bayramlardan düğünlere, asker uğurlamalarından kız isteme merasimlerine kadar hayatın en özel anlarına eşlik etmiştir. Yalnızca 3 malzemeyle hazırlanan, geleneksel "S" şekli verilerek odun ateşinde pişirilen Sille Kurabiyesi, Konya gastronomi haritasına çok kültürlü ve özgün bir tat katıyor.

Editör: F.ÖZKAN