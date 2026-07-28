Seydişehir SEYKİM'den Öğrencilere Ücretsiz YKS Tercih Desteği

Seydişehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kariyer ve İstihdam Merkezi (SEYKİM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih yapacak gençlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, gençlerin eğitim hayatlarının her aşamasında yanlarında olduklarını belirterek, 29 Temmuz - 3 Ağustos 2026 tarihleri arasında ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti verileceğini duyurdu. Başkan Ustaoğlu, sınav öncesi düzenledikleri kaygı ve stres yönetimi seminerlerinin ardından tercih döneminde de öğrencileri yalnız bırakmadıklarını vurguladı.

Başkan Ustaoğlu açıklamasında, "Seydişehir Belediyesi olarak gençlerimizin daima destekçisiyiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerimizin hayallerine giden yolda doğru adımları atmaları için tercih danışmanlığı hizmetimizi sürdürüyoruz. Tüm öğrencilerimizi, gelecekleri için kritik öneme sahip bu süreçte bilinçli ve doğru tercihler yapabilmeleri adına ücretsiz danışmanlık hizmetimizden faydalanmak üzere tercih noktalarımıza bekliyoruz. Çünkü gençlerimiz, bizim geleceğimizdir. Bu değerli çalışmada bizlerle iş birliği yapan BİLGİ, KAMPÜS, GÜNEŞ, A-SOS ve KARYON Eğitim Kurumlarına da teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

SEYKİM tarafından sunulacak olan ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti, öğrencilerin üniversite tercihlerini daha bilinçli ve doğru bir şekilde yapmalarına olanak tanımayı hedefliyor. Danışmanlık hizmeti, Belediye Meydanı'nda 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 17.00-20.00 arasında başlayacak ve 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek.

Editör: F.ÖZKAN