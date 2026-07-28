Mevlevi Dergahı Konya'nın Manevi Kimliğine Yakışıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Karatay Belediyesi iş birliğiyle yürüttüğü "Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi" kapsamında hayata geçirilen Mevlevi Dergâhı inşaatı hızla yükseliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dergâhın Konya'nın manevi kimliğine yakışır bir eser olarak şekillendiğini belirterek, yapının yüzde 45'inin tamamlandığını duyurdu.

Başkan Altay, Mevlana Türbesi arkasında Karatay Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri tarihi dönüşümün önemli bir adımı olan Mevlevi Dergâhı'nın, projenin en kilit yapılarından biri olacağını vurguladı. Altay, "Amacımız, Mevlana Meydanı ve çevresini ziyaretçilere huzur veren ve geçmişin ruhunu bugüne taşıyan bir cazibe merkezine dönüştürmektir. Bu eser yalnızca taş ve ahşaptan oluşan bir yapı değil; Selçuklu ve Osmanlı medeniyet anlayışını, Mevlevi kültürünü ve Konya'nın asırlık hafızasını yaşatacak önemli bir miras olacak" dedi.

Dergâhın, geleneksel mimarinin en zarif örneklerini barındıracağını kaydeden Başkan Altay, yerli ve yabancı misafirlerin de büyük beğenisini kazanacağına inandığını dile getirdi. Altay, "Konya'mızın tarihine, kültürüne ve turizmine uzun yıllar hizmet edecek bu kıymetli eseri en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Toplam 3 bin 158 metrekare inşaat alanına sahip olacak Mevlevi Dergâhı, 5 bin 950 metrekarelik peyzaj düzenlemesiyle Konya'nın tarihi siluetine uyumlu bir şekilde planlandı. Yapının içerisinde 1.680 metrekare bodrum kat, 1.375 metrekare zemin kat ve semahane bölümünde 103 metrekare asma kat yer alıyor.

Radye temel üzerine betonarme çerçeve taşıyıcı sistemle inşa edilen yapı, geleneksel mimarinin estetik detaylarını günümüze taşıyacak. Projede mukarnas işlemeli havuzlar, kündekârî kapılar, revzen uygulamaları, ahşap kemerler, işlemeli tavanlar ve lokmalı demir parmaklıklar gibi klasik Türk-İslam sanatının seçkin örnekleri bulunacak.

Editör: F.ÖZKAN