Dirençli Karatay Projesi Komitesi İlk Kez Toplandı

Karatay Belediyesi’nin öncülüğünde, Konya Teknik Üniversitesi ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle, Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanıyla yürütülen “Dirençli Karatay” Projesi kapsamında oluşturulan Yönlendirme Komitesi, ilk toplantısını başarıyla tamamladı. Toplantıda, bölge için büyük önem taşıyan kuraklık ve obruk risklerinin azaltılmasına yönelik mevcut çalışmalar detaylı bir şekilde değerlendirilirken, projenin önümüzdeki dönem yol haritası da kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu önemli buluşmaya, projenin ana paydaşları olan Karatay Belediyesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Dirençli Karatay Proje Ekibi üyelerinin yanı sıra; Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Maden Tetkik ve Arama (MTA) Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü ile Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden üst düzey temsilciler katılım sağladı.

**Proje Faaliyetleri ve Yol Haritası Değerlendirildi**

Toplantıda, Dirençli Karatay Projesi’nin mevcut faaliyetleri, tamamlanan teknik çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek eylemler detaylı bir sunumla katılımcılara aktarıldı. Projenin temel amacı ve hedefleri hakkında bilgilendirme yapılırken; iklim değişikliği perspektifinden kuraklık, yeraltı suyu seviyesi değişimleri ve obruk risklerine karşı yürütülen bilimsel çalışmalar paylaşıldı. Bu kapsamda, proje bünyesinde gerçekleştirilen kuyu ve hidrojeolojik analizler, yer hareketleri izleme sistemleri, sensör tabanlı erken uyarı sistemi geliştirme çalışmaları ve tarımsal su kullanımına yönelik örnek uygulamalar hakkında bilgiler verildi.

Yönlendirme Komitesi üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerde, projenin farklı kurumların bilimsel ve teknik uzmanlıklarıyla desteklenmesinin ve elde edilecek çıktıların ilgili kurumların mevcut stratejileriyle bütünleştirilmesinin kritik önemi vurgulandı. Özellikle tarımsal su kullanımında davranış değişikliğinin teşvik edilmesi, akıllı ve dijital sulama teknolojilerinin yaygınlaştırılması, çiftçi farkındalığının artırılması ve öncü çiftçi modellerinin geliştirilmesi gerektiği yönünde değerli görüşler paylaşıldı.

**Kurumlar Arası İş Birliği Güçleniyor**

Toplantıda ayrıca, proje kapsamında geliştirilecek bilimsel ve teknik çıktıların afet risk azaltımı, imar, izin ve planlama süreçleri ile politika geliştirme çalışmalarına doğrudan katkı sağlamasının önemi öne çıkarıldı. Obruk ve kuraklık risklerinin yanı sıra, yer çatlakları, yer hareketleri, yeraltı suyu ve hidrojeolojik yapı arasındaki karmaşık ilişkilerin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kurumlar arası veri paylaşımının ve iş birliğinin artırılmasının projenin sürdürülebilirliği açısından hayati olduğu belirtilirken, proje faaliyetlerinin AFAD’ın afet risk azaltım stratejileri, DSİ’nin sulama ve yeraltı suyu izleme çalışmaları ile diğer paydaş kurumların ilgili projeleriyle ilişkilendirilmesinin sağlayacağı sinerjik katkılar değerlendirildi.

Toplantıda, Dirençli Karatay Projesi’nin sadece teknik ve bilimsel çıktılar üretmekle kalmayıp, Konya Havzası’nda kuraklık ve obruk risklerinin azaltılmasına yönelik uzun vadeli ve uygulanabilir çözümler geliştirmeyi hedeflediği vurgulandı. Proje kapsamında elde edilecek verilerin ve geliştirilecek erken uyarı, izleme ve risk değerlendirme araçlarının karar alma ve politika geliştirme süreçlerine entegre edilmesinin önemi bir kez daha altı çizildi.

Yönlendirme Komitesi toplantısında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilerek proje faaliyetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi konusunda tam mutabakata varıldı.

**Arık: Yer Çatlaklarına Yönelik Detaylı Saha Çalışmaları Sürüyor**

Toplantıda konuşan Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, Konya Havzası’nda obrukların yanı sıra yer çatlaklarına yönelik çalışmaların da giderek önem kazandığını belirtti.

Yeraltı su seviyelerindeki düşüşün ve değişen iklim koşullarının zemin yapısını etkileyerek yer çatlaklarının oluşumunda kilit rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Arık, Karatay’da Pınarbaşı’ndan İsmil’e uzanan geniş bir alanda yer çatlaklarına yönelik detaylı saha çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Arık, proje kapsamında elde edilen verilerin web tabanlı bir izleme ve karar destek sistemine aktarılmasının hedeflendiğini vurgulayarak, bu sayede yer çatlaklarının şehir planlama ve imar süreçlerinde daha etkin bir şekilde değerlendirilebileceğini dile getirdi. Bilimsel veriler ışığında yürütülen bu çalışmaların, gelecekteki planlama süreçlerine önemli katkılar sağlayacağının altını çizdi.

**Dündar: Modern Sulama Yöntemleriyle Su Verimliliği Artırılıyor**

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Araştırmacısı Dr. Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Ali Dündar ise, Konya Havzası’nda su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının elzem olduğuna dikkat çekti.

Proje kapsamında oluşturulan örnek uygulama alanlarında farklı sulama yöntemlerinin başarıyla hayata geçirildiğini belirten Dündar, özellikle damla sulama ve kısıntılı sulama tekniklerinin suyun daha verimli kullanılmasına önemli katkı sağladığını ifade etti. Tarımsal üretimde su tasarrufunu esas alan uygulamaların yaygınlaşmasının, su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarına değerli katkılar sunacağını vurguladı.

Editör: F.ÖZKAN