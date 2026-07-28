Konya Sanayi Odası Türkiye'nin Tek 7 Yıldızlı Akredite Sanayi Odası

Konya Sanayi Odası (KSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi denetimlerini başarıyla tamamlayarak yeni akreditasyon sisteminin en üst seviyesi olan "7 Yıldızlı Akredite Oda" unvanını kazanan Türkiye'deki tek sanayi odası oldu.

TOBB'da düzenlenen 2026 Akreditasyon Sertifika Töreni'nde, KSO'nun belgesi Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından takdim edildi. Sertifikayı, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen ile Yönetim Kurulu Üyeleri Celalettin Yılmaz ve Kemal Özarpa teslim aldı. Törende, 73 oda ve borsanın akreditasyon belgesi almasına rağmen, Konya Sanayi Odası'nın 7 yıldızla bu seviyeye ulaşan tek sanayi odası olması dikkat çekti.

Sertifika takdim töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, akreditasyon alan tüm oda ve borsaları tebrik ederek, "Bu sistem, odaların hizmet kalitesini yükseltmeyi ve mesleki hizmet kalitesini uluslararası kabul görmüş program bünyesinde artırmayı amaçlıyor. Sonuçlar bağımsız bir jüri tarafından değerlendiriliyor," ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin büyümesi için odalarla iş birliğinin devam edeceğini vurguladı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, akreditasyonun yeni sistemle birlikte oda ve borsalara yeni hedefler getirdiğini ve onları "bir üst lige taşımayı" hedeflediklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu da akreditasyon belgesi alan kurumları kutladı.

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, alınan akreditasyon sertifikasının sadece bir belge olmadığını, aynı zamanda üyelere sunulan hizmet kalitesinin ve kurumsal gelişimin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Büyükeğen, "Konya Sanayi Odası olarak, üyelerimize en kaliteli hizmeti sunma anlayışımızla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2012 yılından bu yana başarıyla yürüttüğümüz akreditasyon sürecini, yeni sistemin en üst seviyesi olan 7 yıldızla taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu değerli başarıda emeği geçen meclisimize, yönetim kurulumuza, meslek komitelerimize, odamızın gerçek gücünü oluşturan sanayicilerimize ve tüm profesyonel çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Editör: F.ÖZKAN